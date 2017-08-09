Кадеты из Чувашии победили на Байконуре

«НЕБО УПАЛО В НАС»

В детском космическом фестивале, который проводило Российское движение школьников (РДШ), участвовало более 2,5 тысячи ребят. Среди его победителей — школьницы из нашей республики.

Чтобы удостоиться столь почетного титула, необходимо было разработать и воплотить в жизнь проект по одному из направлений деятельности РДШ. Кадет 9-го класса Моргаушской средней школы Екатерина Смирнова вместе со своим руководителем Светланой Рожковой подготовила проект военно-патриотического направления, который, к слову, реализует в родной школе.

На днях Катя вернулась с космодрома Байконур, где прошел финал космического фестиваля. Дети побывали на обзорной экскурсии, в мемориальном комплексе космодрома, международной космической школе, познакомились с уникальной культурой Казахстана, узнали об истории города.

Кроме того, ребята участвовали в пресс-конференциях с председателем РДШ, космонавтом-испытателем Роскосмоса Сергеем Рязанским и министром образования и науки России Ольгой Васильевой. Слово взяла и наша Екатерина. Она рассказала министру о кадетах Моргаушской школы и патриотическом воспитании молодежи в Чувашии.

Среди победителей космического фестиваля еще одна школьница из Чувашии. Анна Алексеева — ученица кадетского класса лицея госслужбы и управления города Канаша. Своими яркими впечатлениями Анна эмоционально поделилась на страничке ВКонтакте: «Я каждый день захожу в группу РДШ, чтобы не пропустить какой-нибудь интересный конкурс или мероприятие. Так, в очередной раз открыв группу, я увидела, что проходит конкурсный отбор на космический фестиваль, который пройдет на Байконуре. Не раздумывая, подала заявку. Потом были 2 долгие недели ожидания. ИИИИи… УРА! ПРОШЛА!.. Потом была дорога до Байконура… И вот уже Казахстан, Байконур. Бесконечная степь… Тут началось самое интересное: пресс-конференция с Сергеем Рязанским, экскурсия по городу, посещения музеев, конференция с министром образования Ольгой Юрьевной, беседы с космонавтами, а потом и сам космодром. В общем, впечатлений на целый год хватит. Дорогие друзья, #РДШ действительно исполняет мечты, только нужно немного постараться. И как сказала Ольга Юрьевна: «О движении не просто нужно знать и работать в нем, им нужно жить…» «Небо упало в нас», — эмоционально подписала девушка выложенные ею на страничке снимки с Байконура.

Всего победителями фестиваля стали 78 школьников из 40 субъектов России.

Фото российского движения школьников: Участники космического фестиваля разъехались по домам, а Сергей Рязанский отправился в полет на корабле «Союз МС-05».