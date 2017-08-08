С наградой!

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд Указом Главы Чувашии от 3 августа 2017 года присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» работникам АО «ТУС» Елизарову Михаилу Васильевичу — производителю работ и Култакову Петру Федоровичу — старшему производителю работ.

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Указом Главы Чувашии от 4 августа за заслуги в укреплении законности и правопорядка присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики» Агалаковой Наталии Станиславовне — старшему помощнику прокурора Чувашской Республики по организационным вопросам и контролю исполнения, Иванову Анатолию Петровичу — члену Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры, адвокату Коллегии адвокатов «Бизнес и право».