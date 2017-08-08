Транспортные перемены в Чебоксарах начались с пробуксовок

ЗАКРЫЛИ И СОКРАТИЛИ

На прошлой неделе произошли первые существенные изменения в работе общественного транспорта в Чебоксарах. С 1 августа в городе отменили четыре автобусных маршрута, еще на семи сократили количество машин. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В отделе транспортного обеспечения и связи столичной администрации уточняют: изменения коснулись дублирующих и маловостребованных городских маршрутов. В частности, отменены маршрутки под № 34 (микрорайон «Финская долина» — микрорайон «Садовый»), № 36 (микрорайон «Благовещенский» — улица Урукова), № 49 (завод «Контур» — завод имени В.И. Чапаева) и № 65 (микрорайон «Садовый» — улица Стартовая, «Новый город»).

Количество машин уменьшилось на маршрутах № 56 (ГСК «Трактор-3» — микрорайон «Финская долина»), № 59 (улица Кадыкова — университет), № 60 (завод имени В.И. Чапаева — Дом торговли), № 60к (лицей № 4 — Дом торговли), № 48 (Эгерский бульвар — микрорайон «Финская долина»), № 50 (аэропорт — ТК Московский) и № 51 (улица Кадыкова — бульвар Юности). Они заполняются менее чем наполовину и значительно дублируют действующие троллейбусные и автобусные маршруты, говорят в чебоксарской администрации.

Кроме того, на трех линиях — № 48, № 50 и № 51 — маршрутки заменят на более вместительные автобусы среднего класса.

«Маршрут № 49 дублирует трассы троллейбусов № 17 и 22 на 90 проц., частично — троллейбуса № 14, а также автобуса № 26 и маршрутных автобусов № 32 и 44. Пассажиропоток на данном маршруте составляет не более 56 проц. от вместимости подвижного состава. Действующая маршрутная сеть обеспечивает заданный объем перевозок», — обосновывают решение в городской администрации. Дублирующим признали также маршрут № 65. Он на 80 проц. повторяет схему движения автобуса № 3. Что касается маршруток № 34 и 36, «они фактически не осуществляли перевозки».

Между тем, несмотря на решение о закрытии, маршрутки под номерами 49 и 65 продолжают выходить на улицы города по сей день. Как пояснили в отделе транспорта, срок договора администрации города с перевозчиком по маршруту № 49 (ИП Валерий Захаров) истек еще весной этого года. Все это время 49-я работает нелегально. С расторгнутым договором ездят машины на маршруте № 65.

Жители «Садового» и «Нового города» встретили решение о закрытии 65-й маршрутки, мягко говоря, без особого энтузиазма. «Теперь хоть квартиру продавай или ходи на Фучика на остановку утром и вечером по 2 км», — пишет одна из пользователей соцсетей. «Я не против отмены 65-го, но для этого сначала нужно обеспечить людей другим транспортом», — рассуждает еще один житель нового микрорайона.

В администрации города призвали жителей не паниковать, утверждая, что проблема с транспортом в новых районах постепенно решится: «Это переходный период, который нужно переждать».

Добавим, мероприятия по изменению маршрутной сети Чебоксар обозначены в документе планирования. Он будет утвержден в столице Чувашии в ближайшее время. Вслед за крупными городами Чебоксары пойдут по пути укрупнения класса подвижного состава транспортной сети. «Мы предупреждали об этом перевозчиков еще два года назад, говорили, что будем уходить на автобусы средней и большей вместимости. В этом году по нескольким маршрутам заканчиваются договоры, по всем остальным — в 2018 году. Немного увеличится интервал, но мы будем вывозить горожан из каждой точки города. Это наша обязанность», — комментирует глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Фото Максима Васильева: Пока не все чебоксарцы принимают транспортные перемены.