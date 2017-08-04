Товары подешевели, услуги подорожали

Индекс потребительских цен на товары в республике в минувшем июле составил 99,7% к уровню предыдущего месяца.

Продовольствие подешевело на 1,6%, промышленные товары — на 0,1%. А вот услуги выросли в цене на 1,2%, в основном за счет подорожания в сферах санаторно-оздоровительной и ЖКХ.

В сравнении с декабрем 2016 года инфляция в июле составила 101,7%, что, впрочем, ниже на 1,1 пункта, чем в среднем по стране. А в сравнении с тем же прошлогодним периодом — на 1,4 пункта. Тогда как в том же периоде 2015 года наблюдалась инфляция 103,1%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

КСТАТИ

Несмотря на введение в республике режима ЧС в связи с неблагоприятным для АПК явлением переувлажнения почвы, продолжается снижение цен на рынке овощной продукции. По данным Минэкономразвития, за неделю, с 24 по 31 июля, капуста подешевела в среднем на 5 руб. за килограмм, лук репчатый — на 2 руб., морковь — на 4 руб., огурцы — на 2 руб., помидоры — на 7 руб. Осталась без изменения средняя цена картофеля— 33 руб. за килограмм.