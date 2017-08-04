Комбайны вышли в поле

В СХПК «Рассвет» Яльчикского района приступили к косовице гороха. Всего здесь предстоит убрать нынче более 550 гектаров зерновых и зернобобовых культур.

В целом по району эти посевы размещены на 22 с лишним тысячах гектаров — это самая большая площадь в республике. На уборке планируется задействовать 76 зерноуборочных комбайнов при средней нагрузке 290 гектаров на каждый против 390 в среднем по Чувашии. Это говорит о том, что комбайновый парк района достаточно мощный.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, по вчерашним данным, к уборке зерновых приступили в 8 регионах ПФО. В целом по округу урожайность составляет 32,3 центнера с 1 гектара, что выше показателя 2016 года на 5,5 центнера.

Фото cap.ru: Несмотря на сюрпризы погоды, сельчане надеются на хороший урожай.