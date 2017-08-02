Чебоксарцы готовы разговаривать с антимонопольщиками на языке пикетов

Лишь бы свалка превратилась в парк

Вчера в яркий солнечный полдень на детской площадке микрорайона Новый город Чебоксар было полно малышей – кто-то катался на качелях, кто-то – на каруселях… Двухлетний мальчишка безуспешно пытался убежать от мамы, а семилетняя Варя без устали кружила вокруг честной компании на своем велосипеде. Дул свежий ветерок, и никто даже не вспоминал, что неподалеку – крупная, закрытая не так давно Пихтулинская свалка.

«Мои дети и внуки живут тут вот уже три года, я часто приезжаю к ним в гости, — рассказала бабушка Вари Дина Анисимова. – Раньше чувствовался запах от свалки, а сейчас – нет. Говорят, ее закрыли. Конечно, мы рады этому, ведь детям нужен чистый воздух».

Еще одна бабушка, гулявшая с дочкой и внучкой Светлана Липченко вторила женщине буквально слово в слово: «Хотелось бы, чтобы дети дышали чистым воздухом». Эта дама оказалась более осведомленной в ситуации: говорила, что планировалось засыпать свалку землей, сверху засадить деревьями… Но почему-то дело не движется, посетовала она. Ведь еще в прошлом году мусор тлел, до микрорайона порой доносился не слишком приятный запах. И пусть дождливая погода этого лета не способствует возгораниям, никто не знает, что будет через год. «Если злополучным местом все же займутся и организуют акцию по посадке деревьев, никто из жителей не откажется, я первая туда пойду», — пообещала Светлана.

Молодая мама Жанна Яшина поделилась своей историей: выбирая квартиру, долго сомневалась – смущало «мусорное» соседство. Сегодня свалку она не замечает, но «гораздо приятнее знать, что рядом зеленая зона, парк, а не отходы».

…В это время на другом конце города впервые проходил одиночный пикет перед зданием чувашского Управления Федеральной антимонопольной службы. Студент Алексей Павлов держал в руках плакат с фотографией свалки и призывом: «Хватит тормозить!». Объяснял интересующимся, что управление ведомства, перед которым он проводит свою акцию, не дает начаться рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов: «В Новом городе живут мои родственники, а я сам – в Новоюжном районе, и то иногда ощущаю нехорошие запахи. Хочу, чтобы на сложившуюся ситуацию обратили внимание и приняли меры». На вопрос, в чем, собственно, загвоздка, парень протягивал собеседникам публикацию из «Советской Чувашии» (№112 от 1 августа), в которой говорится, что «если и дальше сроки будут затягиваться, то выделенные деньги могут «уплыть» назад, в Москву». А речь идет о 122,5 млн рублей. Именно на эту сумму Минприроды Чувашии заключило соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на финансирование проекта в 2017 году.

В небольшой заметке приводятся слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова о том, что процедура заключения контракта с подрядчиком затягивается из-за жалоб, поступающих в Чувашское УФАС на проводимые конкурсные процедуры. Причем зачастую такие обращения поступают от организаций, даже не участвующих в соответствующем конкурсе. Процедура электронного аукциона шла еще с 15 апреля, 8 июля для ускорения процесса было принято решение о замене формы аукциона на конкурс. Тем не менее, воз и ныне там…

«Я хочу, чтобы будущее поколение росло в чистом городе», — рассказал пикетчик, пообещав простоять с собственноручно изготовленным плакатом не меньше часа. На время отъезда с места проведения акции журналистов (Павлов к тому моменту стоял уже минут сорок) из здания УФАС по Чувашской Республике с комментариями никто не вышел. Лишь подходила узнать о цели пикета пресс-секретарь управления.