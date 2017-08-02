Решить транспортную проблему в Чебоксарах поможет опыт других городов

НА ЧЕМ ПОЕДЕМ?

Центр Чебоксар. Час пик. На остановке «Улица Композиторов Воробьевых» пешеходам приходится буквально прорываться к «зебре», чтобы перейти дорогу. Вереница маршруток блокирует пешеходный переход, заодно преграждая путь троллейбусам и автобусам на и без того узкой проезжей части. Увы, транспортный хаос уже давно стал привычным явлением на наших улицах. И вот вслед за многими другими крупными городами порядок на дорогах задумали навести и в Чебоксарах.

Необходимость транспортных перемен в Чебоксарах обсуждается уже не один год. Не так давно специалисты петербургского проектного института подвергли чебоксарский трафик тщательному анализу и вывели для города своеобразную формулу избавления от транспортных проблем. Ревизию провели на всех городских маршрутах, внимательно изучили пассажиропоток, а результатом работы стал проект документа планирования пассажирских перевозок на ближайшие пять лет. Выводы, которые сделали петербуржцы, по большому счету чебоксарцев не удивили.

В городе, особенно в центре, большое количество дублирующих друг друга маршрутов. Только в районе железнодорожного вокзала проходит 28 маршрутов троллейбусов и автобусов. Еще одна проблема — большое число межмуниципальных автобусных маршрутов, следующих через город. Специалисты подсчитали: ежедневно к 756 городским троллейбусам, автобусам и маршруткам дополнительно присоединяется около 500 пригородных автобусов, проходящих через столицу.

Дороги перегружены маршрутками, которые дублируют «большой» общественный транспорт. В погоне за пассажирами они нередко создают аварийные ситуации на дороге: «играют в шашки», подрезают, высаживают пассажиров вне остановок, не соблюдают скоростной режим… К чему приводит такая концентрация общественного транспорта, сегодня знает, пожалуй, каждый чебоксарец. Для многих стало уже привычным делом планировать свое время в пути «с учетом «пробок».

Избавить столицу от неминуемо надвигающегося транспортного коллапса призвана реформа транспортной сети в Чебоксарах. Она предполагает, что основную роль по разгрузке городских улиц возьмет на себя общественный транспорт, а на смену «микроавтобусам» придут машины средней и большой вместимости.

До 36 процентов планируется увеличить число автобусов среднего и большого класса на городских маршрутах

В принципе путь, который предстоит пройти столице Чувашии, уже проделали многие города России, и Чебоксарам предстоит лишь перенять все лучшие наработки. В Казани, например, маршрутки исчезли около 10 лет назад. Вместо них по городу ходят большие автобусы красного цвета, которые горожане прозвали «краснобусами», а на малозагруженных линиях и в отдаленных районах — автобусы средней величины. Постепенно казанцы избавились и от трамваев в центре города — трамвайные пути остались лишь на окраинах. Об отказе от маршруток и переходе к большим автобусам заявляют и такие города, как Барнаул, Пермь, Волгоград, Сургут, Тула, Уфа, Курск, Орел, Екатеринбург. В Европе же маршрутки и вовсе считаются дурным тоном. В Париже и Лондоне обычный городской транспорт — это метро, автобусы и такси.

За разъяснениями, какие транспортные перемены ждут столицу Чувашии, мы обратились в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Как рассказал министр Владимир Иванов, предполагается, что центральные, «стволовые» маршруты, проходящие по главным магистралям города, отдадут троллейбусам и вместительным автобусам. Маршрутки останутся, но их роль будет другая — они будут подвозить горожан к основным сетям из отдаленных или застраиваемых микрорайонов. «Цель всего этого — сделать так, чтобы люди могли свободно добираться до нужного места из всех частей города», — подчеркнул министр.

Еще одно существенное изменение — отдельные «короткие» автобусные маршруты будут объединены в единые «длинные». «Об отмене движения в тех или иных частях города речи не идет. Без транспортного обслуживания ни один район не останется», — заметил Владимир Иванов.

Замена малых автобусов на средние и большие должна идти постепенно. С предпринимателями будут заключаться долгосрочные договоры. «Малые автобусы, которые сейчас ходят по городу, куплены 3-5 лет назад, срок их эксплуатации на исходе. Если владельцы видят перспективы работы на маршрутах, они перейдут на автобусы другого класса. Думаю, с этим вопросов не будет», — заметил руководитель профильного ведомства.

В министерстве также отметили: грядущие перемены на данный момент коснутся лишь Чебоксар, а значит, жителям ближайших населенных пунктов беспокоиться не стоит. «Пока межмуниципальные маршруты также будут ходить по Чебоксарам. В дальнейшем подобный документ планирования будет подготовлен и для республики», — добавили в республиканском Минтрансе.

Немало изменений ждет и городские троллейбусы. Известно, что большая их часть уже перешагнула 20-летний рубеж. Сейчас рассматривается вопрос о постепенной замене подвижного состава электрического транспорта. В планах городской администрации полностью обновить парк в течение 10 лет, ежегодно заменяя до 25 машин. Предполагается, что на смену устаревшим троллейбусам придут комфортабельные, современные машины на плавном ходу: с кондиционерами — летом, обогревом — зимой и удобным входом для людей с колясками и маломобильных пассажиров. Первые такие машины должны появиться уже в следующем году. Как вариант городские власти рассматривают также электробусы. Однако их появление на улицах Чебоксар, отмечают в Минтрансе, пока все-таки весьма далекая перспектива. А в администрации города на просьбу ответить, за счет каких средств будут закупаться троллейбусы, лаконично сообщили: этот вопрос решается.

Городскими властями уже составлен график изменения муниципальных маршрутов. На третий квартал этого года намечено объявить о закрытии двух десятков маршрутов, а в четвертом квартале по конкурсу определят перевозчиков на новые. Однако это не значит, что с сентября горожане, придя на остановку, останутся без маршруток, как уже успели предположить некоторые СМИ. Согласно действующему законодательству с момента уведомления перевозчика о закрытии его маршрута должно пройти не менее 6 месяцев. Кроме того, в Минтрансе подчеркивают, окончательное решение по проекту еще не принято. «Документ еще не утвержден. Он требует массы доработок. По нему поступили замечания, он будет скорректирован. Переходный период продлится как минимум до весны», — говорят в Минтрансе. В частности, по итогам бурных обсуждений в зале городской администрации 20 июля удалось «отстоять» 63-й маршрут.

— Это будет плавный переход, — говорит Андрей Васильев, начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар. — Процесс, в общем-то, уже идет: появился 22-й троллейбус, отменен 7-й, изменились маршруты двух троллейбусов. Чтобы разгрузить улицы, маршруты-дублеры, хотим мы того или нет, придется убрать. Но это не значит, что какая-то часть города останется без транспортного обеспечения. Если что-то отменяется, людям будет предложена альтернатива.

Не придется ли горожанам чаще пересаживаться? Отвечая на этот вопрос, Андрей Васильев заметил: пересадки в большом городе неизбежны. Но эту проблему уже давно решают проездные билеты.

— В основном горожане нас поддерживают, — считает руководитель отдела. — Люди устали от хаоса на дорогах. Уверен, что пассажирам будет комфортнее, ведь все это делается ради их безопасности.

МНЕНИЯ

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ, руководитель проекта по дорожному контролю общественной организации «Гражданская инициатива», региональный координатор проекта дорожной инспекции ОНФ:

— Моя позиция как общественника — реформа назрела. Все мы видим, что случаев, когда 10-15 маршруток скапливается на остановке, становится все больше. Такого быть не должно. Как и во всех больших городах, у нас должен курсировать транспорт большой вместимости. Со временем, думаю, мы к этому все равно придем. Вопрос в том, позволит ли бюджет города сразу осилить покупку десятков автобусов. Это нужно решать поэтапно.

Что касается отдаленных новых районов, здесь позиция администрации должна быть четкой. Если люди говорят, что им неудобно добираться из новых микрорайонов, к этому нужно прислушиваться и принимать оптимальное решение. Конечно, пересадки неизбежны. Когда город большой, невозможно организовать один маршрут во все направления.

В центре города не должно быть наплыва маршруток. По основным рабочим маршрутам должны курсировать крупные автобусы или экологичный транспорт — троллейбусы. Кто мешает тем же частникам ставить на маршрут крупные автобусы? Почему вместо пяти «Фордов» или «Мерседесов» им не поставить один большой автобус?

Сейчас много говорится о примере Казани. Почему бы нам не пойти этим же путем? Конечно, придется в чем-то воспитывать пассажиров — приучать к общественному транспорту. То, что на смену маршруткам придет крупный транспорт, — это благо. Мы все от этого только выиграем.

АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВ, член Общественной палаты Чувашии:

— Если мы хотим, чтобы наш город рос и развивался, не нужно бояться экспериментировать. Перемены всегда воспринимаются в штыки. Но если они будут неудачными, можно будет снова провести обследование и снова что-то поменять. Сейчас, например, меня беспокоит, что после восьми вечера не всегда просто уехать. Транспорт ходит нерегулярно, иногда сходит с маршрута, не доезжая до конечных остановок. Есть проблемы дисциплины — водители должны отрабатывать рабочий день до конца, а не смотреть, есть ли на остановке люди. Хотелось бы, чтобы это учли при планировании новой транспортной системы.

Из опыта соседей я знаю, что в некоторых регионах вообще нет маршруток. Это логично, это хорошая практика, которую нужно брать на вооружение. У нас ведь не так много вариантов по большому счету: шире дороги уже не сделаешь, дома не уберешь… А поднять развязки вверх, над дорогой, как это сделали, например, в Казани, — слишком дорого. Так что отмена маршруток — пока самое оптимальное решение для Чебоксар.

Фото Максима Васильева: Переход от маршруток к средним и большим автобусам уменьшит транспортную загрузку и повысит уровень безопасности пассажиров.