Дольщик наказал застройщика рублем

ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Калининский районный суд Чебоксар удовлетворил иск о защите прав потребителя — участника долевого строительства жилья.

Житель Чебоксар Иван Костин (персональные данные изменены) обратился с иском к строительной организации о взыскании неустойки, морального вреда, убытков, связанных с нарушением застройщиком срока передачи объекта долевого строительства.

Требования мотивированы тем, что в апреле 2014 года стороны заключили договор участия в долевом строительстве, согласно которому ООО взяло на себя обязательство построить и передать в срок до 30 июня 2015 года однокомнатную квартиру в доме, строящемся в микрорайоне 14, позиция 38. Однако застройщик свое обязательство исполнил только в конце марта прошлого года, то есть с опозданием на девять месяцев.

При подписании акта приемки-передачи квартиры Костин и застройщик заключили соглашение. Из него следовало, что ООО возместит дольщику неустойку, моральный вред, убытки, услуги представителя, все возможные штрафные и другие санкции, связанные с нарушением срока передачи квартиры. А расплатиться застройщик обещал не позднее конца декабря 2016 года.

Но и это соглашение осталось неисполненным, пришлось дольщику обратиться в суд. Истец просил взыскать с ответчика не только сумму, оговоренную в соглашении, но и проценты в таком же размере в связи с неисполнением денежного обязательства.

Кроме того, по договору о долевом строительстве Костин заплатил за жилплощадь в 43,6 кв. метра с учетом лоджии. А по результатам обмера уже готовой квартиры площадь оказалась меньше на 2,7 кв. метра.

Но ответчик в нарушение договора не выплатил переплаченные 108 тыс. рублей. Поскольку удержанная сумма фактически является неосновательным обогащением, истец просил взыскать еще и проценты за пользование чужими деньгами. Ну и, само собой, выплатить неустойку и компенсировать причиненный ему моральный ущерб, а также штраф за нарушение прав потребителя.

Рассматриваемые правоотношения между истцом и ответчиком регулируются двумя специальными законами: об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и о защите прав потребителей. Суд ими и руководствовался, иск дольщика удовлетворен. Застройщик за несвоевременное исполнение обязательств понес в целом существенные денежные затраты. Решение суда не вступило в законную силу.