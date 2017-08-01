«Чувашский бройлер» никак не может «опериться»

Арбитражный суд республики удовлетворил ходатайство временного управляющего ОАО «Чувашский бройлер» об отстранении Игоря Мяснянкина от должности директора предприятия.

О состоянии дел на «Чувашском бройлере» шла речь на совещании у вице-премьера – министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Констатировалось ухудшение финансово-экономических показателей предприятия. В январе – мае выручка от продаж снизилась, убытки увеличились, стоимость чистых активов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 49 проц. А долги за потребленную электроэнергию достигли и вовсе фантастической суммы. В Минсельхоз Чувашии поступила жалоба от жителей Чебоксарского района о том, что с предприятия незаконно вывозится сельскохозяйственная техника. Министерство направило обращение в СУ СКР по Чувашии о проверке данного факта.

Все это в совокупности послужило поводом для отстранения директора. Его обязанности возложены на главного бухгалтера ОАО «Чувашский бройлер» Валентину Михайлову, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.