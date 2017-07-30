В Чебоксарах обсудили итоги экономического и социального развития города

НА ЭКВАТОРЕ ГОДА

28 июля в Чебоксарах прошло расширенное совещание, где обсуждались итоги экономического и социального развития города в первом полугодии. Вел его председатель Государственного Совета Чувашии Валерий Филимонов. Он отметил, что город имеет особое значение для экономики республики. Именно на его предприятиях реализуется 60 инвестиционных проектов, 28 из которых — по импортозамещению. В городе сосредоточены серьезные финансовые ресурсы.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отчет начал с еще одного важного показателя. Город вышел на пятое место среди столиц субъектов федерации по индексу качества городской среды. Следствием этого можно считать то, что к концу 2017 года численность населения Чебоксар достигнет 506 тысяч человек. А среди государственных и муниципальных программ к наиболее приоритетным сити-менеджер отнес «Безопасные и качественные дороги», «Переселение граждан из аварийного жилья», «Формирование современной городской среды», включая новый облик парков и скверов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с подрядчиками заключены контракты на 737 миллионов рублей. Таких объемов Чебоксары еще не знали. На эти средства будет отремонтировано 27 улиц и 5 перекрестков. До 2025 года в рамках приоритетной федеральной программы будет освоено еще 7 миллиардов рублей. Что касается переселения граждан из аварийного жилья, то до осени планируется завершить строительство пяти многоквартирных домов и заселить туда людей.

В своем отчете Алексей Ладыков коснулся и темы реализации федеральной целевой программы «Жилище». За счет полученных средств введены в эксплуатацию детский сад и дорога в «Новом городе», завершается строительство двух детсадов — на 100 мест в микрорайоне «Радужный» и на 240 в «Альгешево», он откроется уже ко Дню города. В 2017 году в детсады пойдут еще 7,5 тысяч юных чебоксарцев. Сегодня детские дошкольные учреждения посещает 35 тысяч малышей. Алексей Ладыков отметил и то, что в Чебоксарах решена проблема точечной застройки. В комплексе ведутся работы в 16 микрорайонах города, где будут проживать 205 тысяч горожан.

Касаясь популярной в последнее время темы транспортных перевозок Алексей Ладыков отметил, что курс, взятый на сокращение числа маршрутных такси и организацию пассажироперевозок за счет автобусов большей вместимости и троллейбусов, будет продолжен. И серьезные преобразования здесь произойдут в ближайшие два года. Именно в 2017-2018 годах истекает срок контрактов, заключенных с владельцами маршруток. Ситуацию на дорогах, где становится все теснее, предстоит выправлять.

С такой постановкой вопроса согласился министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов, принявший участие в обсуждении доклада. Конкурсы на «стволовые перевозки», как он выразился, должны проводиться с расчетом не на 5 лет, как это было с маршрутными такси, а на 10 лет. Только так большие автобусы смогут окупить себя.

Впрочем, на встрече шла речь не только о достижениях. Вице-премьер Правительства Чувашии, министр финансов Светлана Енилина привела примеры пассивной работы администрации в части увеличения собственных доходов бюджета, хотя налоговый потенциал у города огромный. Необходимо изживать факты выдачи «серой зарплаты», строже отслеживать уплату в бюджет налога на доходы физических лиц организациями и предприятиями, с которыми заключены муниципальные контракты. А ведь доля НДФЛ в первом полугодии 2017 года в общем объеме собственных доходов горадминистрации составила 41 процент.

Как ожидается, в этом году снижение инвестиционных расходов, осуществляемых за счет собственных средств, составит по сравнению с 2014 годом около 38 процентов – серьезное сокращение. В то же время затраты на содержание муниципальных учреждений, не относящихся к социальной сфере, в том числе на оплату труда, заметно выросли. В такой ситуации администрация Чебоксар рискует сорвать выполнение майских указов Президента России в части повышения зарплаты работникам учреждений культуры.

Светлана Енилина привела и такие характерные цифры. Для муниципальных образований межбюджетные трансферты составляют 16297,6 миллиона рублей, и больше трети от общего объема направляется в Чебоксары. Надо учесть и то, что размеры межбюджетных трансфертов в сравнении с 2012 годом увеличились в 1,7 раза, а для Чебоксар – в 3,4 раза.

При этом администрацией города выделяемые средства не всегда осваиваются вовремя. Это касается и такого важного объекта, как Пихтулинская свалка твердых бытовых отходов. Там никак не приступят к работам по рекультивации. Если и дальше сроки будут затягиваться, то выделенные деньги могут «уплыть» назад, в Москву.

Кроме того, освоение субсидий на остальных объектах за первое полугодие составило всего 30 процентов…