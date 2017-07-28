Хмелеводство России «пилотирует» Чувашия

НО ПЛАНТАЦИИ ЖДУТ И ЕВРОПЕЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ

Вчера в республике прошел Приволжский день поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России». Относительно первых двух видов сырья для пенного напитка обсуждались вопросы селекции, семеноводства и производства. А вот в части хмеля форум стал очередным шагом возрождения этой отрасли в Чувашии. Считай, в России в целом 90 процентов шишек сегодня выращивается в нашей республике.

Форум проходил под эгидой Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции при поддержке Минсельхоза РФ. Участвовали представители органов АПК ряда регионов и производителей пивоваренного сырья и оборудования. Свое внимание засвидетельствовали также начальник отдела продовольствия и сельского хозяйства Посольства ФРГ в Москве Хинрих Снелль и атташе Посольства Чешской Республики в России Никола Грушкова. Эти страны, как известно, ведущие в Европе в пивоварении и выращивании хмеля.

27 гектаров новых хмельников заложено в Чувашии в 2016 году

За возрождение хмеля в нашей стране взялись всерьез два года назад. В Чувашии уже состоялось несколько совещаний федерального уровня на эту тему. И вот очередное… Как сказал перед совещанием журналистам президент союза Александр Мордовин, Чувашия, оставаясь сегодня основным производителем зеленых шишек, может и должна «закрыть» потребности отечественного пивоварения в этом сырье. Но для этого необходимо восстановить прежнюю площадь плантаций — около 5 тысяч гектаров.

Ресурсы для этого имеются. Производственные площади в республике под хмелем с той поры сократились многократно — до 170 гектаров. Но в Чувашском научно-исследовательском институте сельского хозяйства сохранилась уникальная сортовая коллекция хмеля, насчитывающая более 200 сортов. Гостям показали ухоженные опытно-селекционные плантации. Подобные лет 30 назад можно было видеть чуть ли не в каждом хозяйстве республики. Появятся ли они вновь?

Глава республики Михаил Игнатьев в своем выступлении выразил уверенность, что хмельниковые плантации появятся, чтобы вновь стать неотъемлемой частью ландшафта Чувашии. Хотя, конечно, инвестиции в данной отрасли долгосрочные, окупаются не быстро. Однако отечественный рынок этого сырья емкий — до 10 тысяч тонн. Так что есть где развернуться и нашим производителям, и иностранным. Как отметил Глава Чувашии, вызывая интерес европейских гостей, республика готова предоставить в аренду на 49 лет плантации — наш федеральный земельный закон позволяет это.

Сенатор от Чувашии Вадим Николаев говорил о хмеле со знанием дела — свою аграрную карьеру он начинал в хмелеводстве. «Хмель был до нас, есть сейчас и останется после нас», — сказал сенатор. И обещал всяческую законодательную поддержку в возрождении отрасли.

Оно, можно уверенно сказать, началось. Вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов заявил, что предпринимаемые усилия уже приносят результаты. На федеральном уровне удалось добиться 50-процентного субсидирования приобретения хмелеуборочной техники сельхозпроизводителями. Кроме того, в 1,6 раза — до 93 тысяч рублей на гектар — выросла субсидия на закладку плантаций.

Нынешнее совещание несомненно внесет свою лепту в дальнейшую поддержку отрасли. В принятой резолюции, в частности, ставится требование о возмещении части затрат на строительство шпалер в размере 80 процентов в рамках «единой субсидии», а также о субсидировании до 30 процентов затрат на реконструкцию сушильно-уборочных комплексов. Ставится вопрос и о предоставлении грантов фермерам и сельхозкооперативам, занимающимся хмелем.

В своем выступлении Александр Мордовин напомнил немецкое высказывание, что пиво — это политика. И подарил Михаилу Игнатьеву фотографию Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, на которой они чокаются кружками с пивом. В подарок также была преподнесена копия знаменитого баварского закона пива от 1516 года, гласящего, что настоящее пиво — это «солод, хмель и вода».

МНЕНИЕ

Александр Мордовин, президент союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции:

— Чувашия всегда была форпостом хмелеводческой отрасли. Нет сомнения, что она удержит этот статус, и, проезжая по федеральной трассе, я, как прежде, увижу хмельниковые шпалеры.

Фото Максима Васильева: Такие образцово-показательные плантации должны быть запущены в производственную серию.