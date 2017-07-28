Переселили соколят

НЕОБЫЧНЫЕ СОСЕДИ ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

Более трех часов настоящие мужчины спасали маленьких соколят на Чебоксарской ТЭЦ-2.

Гнездо с двумя птенцами подросткового, так сказать, возраста, обнаружили монтажники в кирпичной кладке старой дымовой трубы.

На ТЭЦ шли ремонтные работы, и специалисты, прибывшие из Магнитогорска, приступили к завершающему этапу демонтажа дымовой трубы № 1, которую предстояло разобрать до основания. Тут и обнаружились пернатые квартиранты. Работники ТЭЦ, говорят, постоянно замечали взрослых соколов, парящих над территорией.

По просьбе руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и станции магнитогорские высотники приступили к извлечению соколят из гнезда. Связались с ребятами из группы скалолазания в Чебоксарах, так как понадобилось дополнительное альпинистское снаряжение. С помощью него добрались до гнезда, расположенного примерно в 20 метрах от земли, и аккуратно пересадили воинственно топорщивших крылышки птенцов в мешок, который предварительно оборудовали пластиковым ведром, чтобы не помять переселенцев. Мешок спустили вниз по тросу.

Наблюдавший за спасательной операцией профессиональный орнитолог, заместитель директора КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Геннадий Исаков определил, что трубу обжила семья пустельги обыкновенной – это самый распространенный вид соколов на территории Чувашии и единственный вид, который гнездится в городах, питаясь исключительно мышевидными грызунами и крупными насекомыми. По оценке орнитолога, птенцам было около месяца, а до первого полета им оставалась всего плюс-минус неделя.

В качестве временного жилья переселенцам подобрали плоскую крышу соседнего с трубой двухэтажного здания. Пернатая малышня на «соколином» языке тут же принялась звать родителей, и те вскоре прилетели. А через два дня птенцы совершили свой первый полет, известили наблюдательные работники ТЭЦ.

В августе пустельга покидает наши просторы, улетая в места зимовки, в теплые страны.

Фото Ирины Романовой: Пернатые переселенцы попали в объектив телекамер, а одна сотрудница ТЭЦ даже посвятила им стихи.