Переселили соколят

Автор: Людмила Арзамасова access_time5 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

НЕОБЫЧНЫЕ СОСЕДИ ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ

Более трех часов настоящие мужчины спасали маленьких соколят на Чебоксарской ТЭЦ-2.
Гнездо с двумя птенцами подросткового, так сказать, возраста, обнаружили монтажники в кирпичной кладке старой дымовой трубы.
На ТЭЦ шли ремонтные работы, и специалисты, прибывшие из Магнитогорска, приступили к завершающему этапу демонтажа дымовой трубы № 1, которую предстояло разобрать до основания. Тут и обнаружились пернатые квартиранты. Работники ТЭЦ, говорят, постоянно замечали взрослых соколов, парящих над территорией.
По просьбе руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и станции магнитогорские высотники приступили к извлечению соколят из гнезда. Связались с ребятами из группы скалолазания в Чебоксарах, так как понадобилось дополнительное альпинистское снаряжение. С помощью него добрались до гнезда, расположенного примерно в 20 метрах от земли, и аккуратно пересадили воинственно топорщивших крылышки птенцов в мешок, который предварительно оборудовали пластиковым ведром, чтобы не помять переселенцев. Мешок спустили вниз по тросу.

Птенцам обеспечили комфортную транспортировку. Фото Ирины Романовой

Наблюдавший за спасательной операцией профессиональный орнитолог, заместитель директора КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Геннадий Исаков определил, что трубу обжила семья пустельги обыкновенной – это самый распространенный вид соколов на территории Чувашии и единственный вид, который гнездится в городах, питаясь исключительно мышевидными грызунами и крупными насекомыми. По оценке орнитолога, птенцам было около месяца, а до первого полета им оставалась всего плюс-минус неделя.
В качестве временного жилья переселенцам подобрали плоскую крышу соседнего с трубой двухэтажного здания. Пернатая малышня на «соколином» языке тут же принялась звать родителей, и те вскоре прилетели. А через два дня птенцы совершили свой первый полет, известили наблюдательные работники ТЭЦ.
В августе пустельга покидает наши просторы, улетая в места зимовки, в теплые страны.

 

Фото Ирины Романовой: Пернатые переселенцы попали в объектив телекамер, а одна сотрудница ТЭЦ даже посвятила им стихи.

 

Опубликовано: 28 июля 2017

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