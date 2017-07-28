Трагедия всегда имеет корни…

Во вчерашнем номере газеты мы сообщали о том, что на трассе М-7 «Волга» возле деревни Табанары Цивильского района произошла авария

с участием грузовика МАН, перевозившего 21 тонну керамической плитки, и минивэна «Пежо», в котором находилось 8 пассажиров, следовавших из Козловки в Чебоксары.

Трое из них погибли, пятерым потребовалась госпитализация. Отказавшийся вначале от услуг врачей водитель «Пежо» затем все же обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в хирургическое отделение Цивильской районной больницы.

На место аварии прибыли четыре бригады «скорой помощи» и внештатный хирург Минздрава Чувашии Ильдар Абызов. Они действовали оперативно и грамотно. Находившаяся в минивэне беременная женщина, а также ее сынишка были доставлены в детскую республиканскую больницу. По оценке врачей, сегодня их состояние тревоги не вызывает. Еще двух пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали в БСМП г. Чебоксары. Женщину вчера выписали домой, назначив амбулаторное лечение. Мужчина остается под наблюдением врачей в реанимационном отделении. А вот состояние другой пассажирки «Пежо», которую доставили в реанимационное отделение Чебоксарской центральной районной больницы, продолжает оставаться тяжелым. У нее сотрясение головного мозга и травма грудной клетки.

В Минздраве Чувашии нам сообщили, что лекарственные препараты и компоненты крови для оказания помощи участникам ДТП в медучреждениях имеются. С родственниками пострадавших работают психологи.

А вот какие сведения получены редакцией из УГИБДД МВД по Чувашской Республике. Полицейскими установлено, что аварию спровоцировал большегруз МАН с полуприцепом, у которого произошел разрыв шины левого колеса, после чего машину вынесло на полосу встречного движения. Тут она и столкнулась с «Пежо». 59-летний водитель МАНа, житель Казани, не пострадал. В этом году на него составлялось 14 протоколов за нарушение ПДД. На этот раз возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта). С учетом того, что есть погибшие, водителю может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Под статью 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — подпадают и действия водителя «Пежо». Он не проходил предрейсовый медицинский и технический контроль, путевой лист отсутствовал. В полисе ОСАГО, выданном «Росгосстрахом», в особых отметках имеется запись: «В качестве такси не используется». Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам назначенной внеплановой проверки.

Фото ГИБДД по Чувашии: Водитель перевозил пассажиров, не имея на то разрешения.