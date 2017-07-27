По высшему сорту

По данным республиканской Госветслужбы на 1 июля, в Чувашии на переработку сырого молока высшего сорта поступило 45,06 проц., первого — 54,52 , второго сорта — 0,42 проц. Средний процент жира составил 3,65, белка — 3,06.

Как показывает анализ, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление молока высшего сорта выросло на 7,74 проц. Наилучшие показатели по качеству в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Канашском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Моргаушском и ряде других районов. Сдача высококачественного молока стимулируется. Согласно заключенным договорам производится перерасчет стоимости в зависимости от базисной жирности. Постоянное внимание этому уделяется, к примеру, в Аликовском, Комсомольском, Моргаушском, Цивильском, Шемуршинском районах. На начало июля средняя закупочная цена молока по республике у населения составляла до 16 рублей за литр — на уровне июня. Это немаловажно, так как летом цены раньше снижались.

Госветслужба совместно с другими органами следит за соблюдением правил перемещения молока. В ходе контрольно-надзорных мероприятий в первом полугодии применены административные меры воздействия к 23 лицам, осуществляющим сбор, перевозку и реализацию молока без ветеринарных сопроводительных документов, и за нарушение технических регламентов, в том числе к 1 юридическому лицу, к 5 должностным лицам и 17 физическим лицам, на общую сумму 60500 рублей.