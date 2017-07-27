Почва в опасности, но запасы пополняются

Обильные осадки значительно сдерживают полевые работы.

Так, уборка зерновых и зернобобовых культур отодвигается в среднем на 10–14 дней из-за переувлажнения почвы. Данное явление, по оценке агрометеорологического поста Цивильск, считается опасным для урожая. Ранее оно было отмечено и метеостанцией Канаш, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

Тем не менее запасы кормов в республике пополняются. На 24 июля было скошено более 93 тыс. гектаров многолетних трав — это 91,1 проц. Сена заготовлено 83,3 проц. к плану, зато сенажа — уже 109,4 проц. В расчете на одну условную голову скота имеется 14,1 центнера кормовых единиц при зоотехнической норме 28 центнеров. Но Минсельхоз ставит задачу довести обеспеченность кормами на предстоящую зимовку до 35 центнеров.