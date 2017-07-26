В ДТП под Цивильском погибли три человека, шестеро доставлены в больницы

26 июля в 13 часов 30 минут на трассе М-7 «Волга», возле деревни Табанары Цивильского района, грузовик МАН столкнулся с пассажирским минивэном «Пежо». Предположительно, у тягача лопнуло колесо.

По данным, полученным из Республиканского центра медицины катастроф и МВД по Чувашской Республике, на место происшествия оперативно прибыли 4 бригады скорой помощи.

На вечер вчерашнего дня было известно о 3 погибших и 6 пострадавших. Состояние 5 человек медики оценивают как стабильное средней тяжести, 1 находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О происшествии было доложено Главе Чувашии. Михаил Игнатьев поручил министру здравоохранения Владимиру Викторову держать на постоянном контроле состояние госпитализированных, оказывать необходимое содействие родственникам погибших и пострадавших.

О новых подробностях случившегося мы сообщим в следующем номере.