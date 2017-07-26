27 июля в Чувашии пройдет Приволжский День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»

О ХМЕЛЕ И СОЛОДЕ

Этот крупнейший в стране форум по проблемам пивоварения и развития хмелеводства проводится при поддержке Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Минсельхоза РФ.

Программой предусмотрено выступление специалистов, осмотр демонстрационных делянок и промышленных посевов различных сортов пивоваренных ячменей на базе ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Участники также ознакомятся с передовыми технологиями производства сырья для пивоварения и обсудят пути возрождения отечественного хмелепроизводства. Ожидается участие первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, представителей посольств ФРГ и Чехии в Москве, иностранных экспертов.