27 июля в Чувашии пройдет Приволжский День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России»

Автор: Советская Чувашия access_time57 минут назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О ХМЕЛЕ И СОЛОДЕ

Этот крупнейший в стране форум по проблемам пивоварения и развития хмелеводства проводится при поддержке Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Минсельхоза РФ.
Программой предусмотрено выступление специалистов, осмотр демонстрационных делянок и промышленных посевов различных сортов пивоваренных ячменей на базе ФГБНУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Участники также ознакомятся с передовыми технологиями производства сырья для пивоварения и обсудят пути возрождения отечественного хмелепроизводства. Ожидается участие первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, представителей посольств ФРГ и Чехии в Москве, иностранных экспертов.

 

Опубликовано: 26 июля 2017

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