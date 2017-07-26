В Чувашии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М7 в Цивильском районе

26 июля примерно в 13 часов 30 минут на 673 км трассы М7 возле деревни Табанары Цивильского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, три человека погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести.

Предположительно, у грузового автомобиля «MAN» лопнуло колесо, после чего большегруз наехал на 8-ми местный автомобиль «Peugeot».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: МВД по Чувашской Республике