В Чувашии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М7 в Цивильском районе

Автор: Советская Чувашия access_time1 час назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

26 июля примерно в 13 часов 30 минут на 673 км трассы М7 возле деревни Табанары Цивильского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, три человека погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести.

Предположительно, у грузового автомобиля «MAN» лопнуло колесо, после чего большегруз наехал на 8-ми местный автомобиль «Peugeot».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

Источник: МВД по Чувашской Республике

Опубликовано: 26 июля 2017

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