С наградой!

Указом Главы Чувашии от 24 июля 2017 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Хайрутдинов Наиль Гаяздинович — генеральный директор АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары.

Этим же указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Мудрову Владимиру Борисовичу — директору ООО «Мастерские «Художественный фонд», г. Чебоксары, члену Союза художников России, Никитину Сергею Петровичу — заведующему Алманчиковским сельским Домом культуры Батыревского района;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Пуркиной Татьяне Викторовне — ЗАО «Элита», г. Новочебоксарск, Федоровой Нине Михайловне — ведущему инженеру ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Скворцовой Светлане Леонидовне — главному специалисту-эксперту Центра предоставления мер социальной поддержки;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Кузьминой Наталии Петровне — тренеру по лыжным гонкам спортивной школы имени олимпийского чемпиона А.И. Тихонова города Чебоксары, Тикиневу Юрию Александровичу — тренеру-преподавателю ДЮСШ — ФСК «Рассвет» Вурнарского района;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Павловой Зое Ивановне — начальнику ПТО ООО «Строительное управление-20», г. Чебоксары, Ходарову Виталию Васильевичу — каменщику ООО «Фирма «Старко», г. Чебоксары, Шарафутдинову Рустяму Минхалимовичу — директору ООО «Строительно-монтажное управление № 50», главному инженеру ООО «Арка», г. Чебоксары;

«Заслуженный эколог Чувашской Республики» Петуховой Елене Александровне — инженеру по охране окружающей среды ООО «Чувашгосснаб», г. Чебоксары;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Ланцовой Ольге Константиновне — заместителю министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Николаевой Светлане Григорьевне — главному специалисту-эксперту отдела отраслевого финансирования финансового управления администрации города Чебоксары.