СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, министр сельского хозяйства Чувашии:

«Посевы зерновых и зернобобовых культур в республике увеличились в сравнении с предыдущим годом на 4,2 тыс. га, или на 1,4%. Больше посеяно технических культур: сахарной свеклы (на 14%), подсолнечника на зерно (на 3,2%). Но при этом картофеля и овощей посажено меньше на 10% и 21,2% соответственно. А 10 муниципальными районами допущено снижение посевной площади в общей сложности на 19551 га. Отмечу: показатели производства зерна, картофеля и овощей отражены в соглашениях, заключенных между Минсельхозом Чувашии и Минсельхозом России. От выполнения этих показателей зависит объем государственной поддержки из федерального бюджета, а в случае недостижения индикаторов на регион налагаются штрафы, что недопустимо. Поэтому сейчас, чтобы выполнить показатели, необходимо принять все меры по организации качественной уборки всего объема урожая зерна, картофеля и овощей».