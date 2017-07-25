Чебоксарцы ждут транспортных перемен

ТРОЛЛЕЙБУСАМ ДАДУТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Больше трех часов длилось публичное обсуждение одной из главных тем июля — реформы транспортной сети в Чебоксарах. Высказаться дали всем желающим: и приглашенным экспертам, которые презентовали свое видение оптимизации городского транспорта, и представителям перевозчиков, чьи маршруты ждет сокращение, и отдельным гражданам с их просьбами и пожеланиями.

И хотя проект планирования регулярных перевозок на ближайшие пять лет был опубликован на портале cap.ru еще в июне, можно сказать, что теперь он официально был представлен горожанам. Основные тезисы озвучил директор Научно-исследовательского и проектного института территориального развития транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербурга Валерий Мячин. Все сорок минут выступления зал слушал очень внимательно: судя по всему, мало кто представлял, какие именно перемены ждут чебоксарцев, кроме общего: «запретят маршрутки», «пересадят на троллейбусы».

В целом концепция действительно рассчитана на то, чтобы пассажиры активнее пользовались именно троллейбусами. Первый ход, как мы помним, был сделан еще весной, когда проезд на троллейбусе по ЕТК стал самым доступным — всего 13 рублей. Очевидно, что сейчас наступило время следующего этапа реформы транспортной сети: сокращение количества маршруток, особенно повторяющих рейсы троллейбусов по центру города.

— Плотность сети высокая, высокое дублирование маршрутов, движение межмуниципального транспорта по всем остановкам города. Это нонсенс, его надо убирать, — считает Валерий Мячин. — Межмуниципальный транспорт должен ходить только до основных пересадочных узлов. Троллейбус, экологически чистый вместительный транспорт, по сути, возит воздух.

Эту же мысль поддержал директор чебоксарского троллейбусного управления Александр Каныгин:

— Раньше все транспортные вопросы в городе решали двести автобусов и двести троллейбусов, и все было нормально. А сейчас в час пик на любой остановке стоят пятнадцать маршрутных такси, два «пазика» — и бедный троллейбус, который мог бы забрать сто человек, не знает, куда ему приткнуться.

Город разрастается, и перемены в транспортной сети неизбежны, звучала основная мысль официальных лиц. Однако в городе есть и такие районы, куда троллейбусы просто не ходят, не преминули напомнить на обсуждении горожане. Это проезд Соляное и Новый город, район Садовый и Финская долина. Все они сейчас активно застраиваются, а жители из них выезжают только на маршрутках или автобусах. При отмене определенных маршрутов проблемы возникнут также у жителей Чапаевского и Мясокомбинатского поселков — находятся они на разных концах города и при этом крайне зависимы от транспорта.

Подобных, отнюдь не риторических вопросов было высказано немало. Не меньшее число раз звучал вопрос: как мне добраться до работы по вашей новой схеме?

Надо отдать должное: разработчики честно пытались предложить те или иные варианты — снова и снова открывали свой проект на большом экране, показывали возможные маршруты. И все бы хорошо, но чаще всего оказывалось, что без пересадки не обойтись. А значит, и проезд на общественном транспорте будет стоить семейному бюджету в два раза дороже. Мало кого в зале это порадовало.

— Вопрос пересадочности должен решаться не в рамках маршрутной сети, а в рамках организации проезда по единому билету, — заметили санкт-петербуржцы, — и это замечание стоит взять на заметку городской администрации.

Будет лукавством сказать, что обсуждение прошло исключительно в рабочем режиме. В какой-то момент некрасиво повели себя представители перевозчиков, не дав выступить с отчетом по аварийности в городе представителю ГИБДД. Не захотели слушать, сколько ДТП происходит в Чебоксарах по их вине. Раздавались нервные эмоциональные выкрики с мест от горожан и обвинения в лоббировании интересов тех или иных сторон.

Тем не менее прозвучали и рациональные предложения. Так, к примеру, стоит прислушаться к совету и провести встречи с жителями всех районов по очереди. Объяснить еще раз, подробно, пошагово, где будут пролегать новые маршруты, как изменятся старые. Дать людям возможность заранее прикинуть, что выгоднее сделать грядущей осенью, когда наступят перемены: пользоваться ЕТК или проездным билетом или же покупать и то, и другое. Научить детей, если они ездят в школу в другой район, пользоваться новыми маршрутами. Возможно, надо вывесить новые схемы транспорта на остановках, выпустить раздаточные материалы по каждому маршруту, организовать горячую линию для вопросов и предложений. Сделать все, чтобы люди не чувствовали себя брошенными посреди дороги.

Фото Максима Васильева: Около полутора тысяч единиц транспорта выходят на дороги Чебоксар каждый день.