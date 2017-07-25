Спасти водителя не удалось

21 июля на 652 километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись тягач МАН и рефрижератор «Валдай». Причиной ДТП стал выезд многотонного грузовика на встречную полосу движения. Водитель искореженного «Валдая» получил травмы, несовместимые с жизнью.

В этот же день с сотрясением головного мозга и переломом грудных позвонков в БСМП Чебоксар доставили 58-летнего чебоксарца. Его в поселке Новое Атлашево сшиб «Мерседес Бенц», совершавший маневр задним ходом. Водитель проживает в Елабуге.

22 июля еще один водитель из Республики Татарстан стал виновником аварии на дороге, ведущей из села Шемурша в село Чепкас-Никольское. Управляя автомобилем «Лада Самара», он не пропустил внедорожник «Нива», хотя по правилам должен был это сделать при выезде с «грунтовки». В результате серьезно пострадал и сам, и его пассажир.

Водитель автомобиля «Лифан» при повороте на второстепенную дорогу также не предоставил преимущественное право проезда встречному «Мицубиси». В результате водителю потребовалась госпитализация и прохождение томографии головного мозга. ДТП произошло на М-7 «Волга» в Козловском районе.

КСТАТИ

По сведениям УГИБДД МВД по Чувашии, за 6 месяцев на территории республики зарегистрировано 576 дорожно-транспортных происшествий, в которых 60 человек погибли и 734 получили травмы. Количество ДТП с участием нетрезвых и отказавшихся от освидетельствования водителей сократилось на 45,6 проц. За управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования задержан 1841 водитель. По вине пьющих за рулем погибли 14 человек, вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 7,4 проц. сократилось число ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет (с 81 до 75). В результате ДТП 82 ребенка получили ранения. Наиболее острой остается проблема аварийности с пешеходами. В январе – июне совершено 204 наезда на пешеходов, в которых 26 человек погибли, 189 получили ранения.