С наградой!

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд Указом Главы Чувашии от 19 июля 2017 года присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики»

Васильевой Марине Николаевне — директору ООО «Общепит», Цивильский район,

Гордееву Валерию Алексеевичу — мастеру ООО «Март», Вурнарский район,

Михайлову Анатолию Алексеевичу — инженеру производственно-технического отдела ООО «Эткер», г. Чебоксары,

Овсянниковой Марии Георгиевне — аппаратчику очистки сточных вод ГУП «Биологические очистные сооружения», г. Новочебоксарск,

Сапожникову Александру Васильевичу — сварщику подразделения «Котельные и тепловые сети» Ядринского МПП ЖКХ,

Сейфуллиной Марине Аркадьевне — генеральному директору ООО «Общепит», Урмарский район,

Яковлевой Татьяне Викторовне — начальнику производственно-технического отдела ООО «Новоюжный», г. Чебоксары.