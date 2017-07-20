В Чебоксарах могут появиться двухэтажные автобусы

ТУРИЗМ В ДВА ЭТАЖА

В Чебоксарах могут появиться двухэтажные экскурсионные автобусы. Их называют даблдекеры.

Глава городской администрации Алексей Ладыков обсудил эту возможность с президентом компании City Sightseeing Moscow Сергеем Лаврентьевым и руководителем City Sightseeing Kazan Музаффарой Собержановым. Гости познакомились со столицей Чувашии в обзорном экскурсионном туре.

— Чебоксары действительно становятся привлекательным городом для посещения туристами, — поделились впечатлениями гости. — Видна колоссальная поддержка новых проектов от администрации города, и идея возможности путешествия по городу на современных автобусных лайнерах также встречена с огромным энтузиазмом.

Появление даблдекеров называют не только туристическим, но и инфраструктурным проектом.