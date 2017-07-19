Машинный парк обновляется

В минувшем первом полугодии сельхозтоваропроизводителями республики за счет всех источников финансирования приобретено 297 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 382,53 млн рублей. Парк пополнился 48 новыми тракторами, 10 зерноуборочными и одним высокопроизводительным кормоуборочным комбайном «Ягуар», который приобрело ООО «Атлашевское» Чебоксарского района.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, нынешнее обновление более существенное, чем в прошлом году. Тогда в первом полугодии было приобретено только 194 единицы на сумму 272,32 млн рублей. Самую современную и дорогую технику могут себе позволить в Яльчикском районе, где нынче закуплено 45 единиц на 56 с лишним миллионов рублей, в Канашском — соответственно 28 единиц на 44,2 млн рублей. Более 20 единиц поступило в Вурнарский район, потративший на обновление 42,6 млн рублей.