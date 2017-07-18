С наградой!

Указом Главы Чувашии от 14 июля 2017 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Аврелькин Владимир Александрович — заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;

Почетной грамотой Чувашской Республики полковник полиции Семенов Марат Рифхатович — начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления МВД по Чувашской Республике, полковник полиции Шихранов Владимир Пантелеймонович — начальник центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике.

Этим же указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Егорову Вячеславу Алексеевичу — начальнику участка Комсомольского участкового лесничества бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шемуршинское лесничество», Касьянову Анатолию Калистратовичу — начальнику участка Ильинского участкового лесничества бюджетного учреждения Чувашской Республики «Опытное лесничество»;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Михайловой Валентине Николаевне — ведущей программы службы радиовещания филиала «ВГТРК» ГТРК «Чувашия»;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Марковой Нине Алексеевне — старшему мастеру сборочного производства ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары, Христолюбову Николаю Борисовичу — главному конструктору АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Ялалдиновой Альфие Нургалеевне — начальнику железнодорожной станции Ибреси;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Мавлютову Рамилу Закиевичу — электрогазосварщику-врезчику РСМУ филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше;

«Заслуженный художник Чувашской Республики» Камалетдинову Вагизу Халимовичу — преподавателю Комсомольской детской школы искусств Комсомольского района;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Столяровой Надежде Юрьевне — начальнику отдела Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Герасимову Алексею Семеновичу — заместителю главного инженера филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго».