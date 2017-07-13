Кадетский корпус потянет за собой благоустройство рощи

СТРОИТСЯ БУДУЩЕЕ

На пустыре за ДК тракторостроителей в Чебоксарах тарахтит разнообразная техника и высится первая «сваебойка». Строители активно осваивают участок под новое здание Чувашского кадетского корпуса, которое уже через год вырастет в этом месте. Большие перемены ждут и рощу «Шупашкар». Вчера на новой городской стройке обсудили, какой станет эта не самая ухоженная часть города уже в ближайшее время.

— Мы каждую весну и осень грузовиками вывозим отсюда мусор, — вздыхает председатель ТОС «Кадыковский» Зоя Петрова, показывая в сторону рощи. — Создаем бригаду активистов из жителей района и наводим в роще порядок. Знаете, как обидно, когда вслед за нами люди устраивают «зеленый ресторан» и снова оставляют мусор. Мы даже и мешки выдаем, но лишь единицы ими пользуются. Сейчас здесь дикий лес. Мне даже не верится, что наконец он станет настоящим парком.

Обсуждение застройки прошло прямо на месте будущего кадетского корпуса. Сейчас территория за ДК мало привлекательна не то чтобы для прогулок — даже находиться здесь неприятно. Заброшенная чаша недостроенного фонтана покрылась тиной, из которой исходит жуткий запах, давно разрушилась лестница, а вечерами на пустыре и в зарослях собираются сомнительные компании. Узнать о планах по строительству из первых уст, несмотря на рабочий полдень, пришли многие жители новоюжки.

«Нам давно нужна парковая зона, — говорит жительница близлежащего дома Вера Дилек. — Мы с 80-х годов ждали здесь фонтанов. И вот дождались». Еще один житель района Дмитрий Володин рассказал, что хоть лес и рядом с его домом, гулять с ребенком он там не отваживается. Немало собралось на встрече и родителей нынешних кадетов. Горожанка Наталья Громова, сын которой пойдет в пятый класс пока еще в прежнее здание кадетского корпуса по улице К.В. Иванова, отмечает: все родители ждут появления нового корпуса с нетерпением. «А если надо, мы выйдем с детьми и поможем в благоустройстве будущего парка», — настроена она.

Министр образования и молодежной политики Юрий Исаев представил собравшимся проект новой школы. По его словам, строительство пройдет в три этапа. Сначала возведут основное здание, рассчитанное на обучение 400 кадетов, затем спальный корпус на 250 человек, чуть позже — крытый ледовый каток. В общей сложности строительство комплекса обойдется порядка 800 млн рублей. Часть средств — около 180 млн рублей на строительство спального корпуса — готова выделить ГК «Ренова». «Для ребят здесь будут созданы идеальные условия», — подчеркнул министр.

Вместе с пустырем преобразится и сама роща «Шупашкар». Как рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, на территории площадью 20 гектаров появится благоустроенный парк. По замыслу проектировщиков, в нем разместятся фонтаны, аллеи, появятся освещенные пешеходные и велодорожки, игровая площадка, детский игровой городок, парковые скульптуры. В течение лета совместно с жителями города пройдут его общественные обсуждения, а в сентябре городские власти ожидают получить рабочий проект обновления парка. А сам парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды.

— Стоимость проекта составит около 150 млн рублей. Сумма серьезная, придется делить на этапы. Мы планируем реализовать проект в течение 3-5 лет. Ничто не мешает начать благоустройство уже в следующем году, — добавил Алексей Ладыков.

Не пострадают ли деревья в роще? Этот вопрос также не остался без внимания. Как было отмечено на совещании, стройка развернется по большей части на существующем пустыре. Вырубке подвергнется, по сути, лишь кустарник на окраине рощи — там, где будет установлено ограждение территории кадетского корпуса. Расчистку проведут и внутри леса — на месте будущих аллей. Однако взамен спиленных деревьев будут посажены новые.

— В свое время было много противников обустройства Лакреевского парка, — привел пример Алексей Ладыков. — Раньше там тоже рос дикий лес, жители возмущались. Но сейчас, когда он приведен в порядок, парк стал любимым местом отдыха горожан. Или мы оставляем здесь этот запущенный лес, или благоустраиваем. Мы считаем, что нужно придерживаться второго варианта.

— Мы долго обсуждали, где же размещать кадетский корпус, — отметил в своем выступлении премьер-министр Чувашии Иван Моторин. — Были доводы и за, и против. Но было принято решение по развитию именно новоюжного района. Земля здесь была заброшенная, неуютная. Мы начали со строительства МФЦ, чтобы горожане привыкали к этому месту, построен ФОК. Есть планы по реконструкции ДК тракторостроителей. Мы понимали, что все это будет востребовано не только жителями новоюжного района, но и детьми, которые будут учиться в кадетском корпусе.

Фото Олега Мальцева: Чувашский кадетский корпус будет состоять из нескольких блоков: учебного, спортивного, общественного и спального.

КОММЕНТАРИИ

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии:

— В Чувашском кадетском корпусе будут обучаться 400 детей, не только чувашские школьники, но и дети со всего ПФО. Его строительство — историческое событие для народа Чувашии. Такого учебного заведения у нас еще не было. Мы нашли в этом деле поддержку на федеральном уровне.

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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ, и.о. главы Чебоксар:

— Я положительно оцениваю строительство Кадетского корпуса в этом месте. Все мы знаем, в каком состоянии находится роща «Шупашкар», она стала местом сборищ людей асоциального образа жизни. Что же до того, принесет ли строительство ущерб парку, то, судя по проекту, он будет минимальный. Вырубка коснется кустарника на границе с территорией корпуса. Однако вместе с тем мы благоустроим весь лесной массив в комплексе. Приходят федеральные и республиканские деньги. Для города это только плюс.

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ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ, депутат Госсовета ЧР:

— Благоустраивать эту территорию просто необходимо. Мне непонятна шумиха, которая развернулась вокруг строительства этого объекта. Вместе с кадетским корпусом мы приведем в порядок огромную территорию леса. Жители новоюжного района неоднократно просили провести здесь благоустройство.

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НИКИТА БУРАШНИКОВ, Член Общественной палаты Чувашии:

— Мы же все мобильные люди. Уже выкладывают фотографии, что идет общественное обсуждение. И некоторые блогеры, я их сам лично знаю, сразу высказывают мнение: опять отдаем под многоэтажную застройку территорию леса. Друзья, вы где?! Вы почему сегодня не здесь, вы почему сегодня не вышли и не сказали напрямую ваше мнение? Ведь гораздо проще сидеть дома, включить компьютер, что-то настрочить. На мой взгляд, грош цена таким высказываниям.

Поднимается вопрос о вырубке деревьев. Кто из противников последний раз был в этом парке? Кто смотрел под деревья и видел, сколько там валяется железа, бутылок, мусора от шашлыков… Они это не видят. Они пытаются сыграть на общественном резонансе и получить себе дополнительные «лайки».

Кадетская школа нужна здесь, территория выбрана правильно. Мы говорим о кадетах — это ребята, которые будут заниматься спортом. Рядом ФОК, по территории леса будет проложена велодорожка, можно будет совершать и пешеходные прогулки. На мой взгляд, тема — классная, правильная, отличная.

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СЕРГЕЙ ЛУКИЯНОВ, председатель правления Союза архитекторов Чувашии:

— По месту размещения вопрос закрыт. Мы очень рады, что здесь будет строиться Кадетский корпус. Это даст стимул развитию парковой инфраструктуры, включая реконструкцию ДК Тракторостроителей, которому больше 30 лет. Наконец-то обратили внимание на эту территорию. Есть валежник, его надо убирать, приводить участок в порядок. Но мы будем активно добиваться максимального сохранения зелени. Это принципиально. Я удовлетворен, что подрядчик определен серьезный. В добрый путь!

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СТАНИСЛАВ УДЯКОВ, директор архитектурной фирмы «Сфера»:

— Я не знаю, есть ли люди, которые выскажутся против кадетского движения. Мы все прекрасно понимаем, что защита Отечества — это важнейшая задача в человеческой жизни. Земля перешла из федеральной собственности в городскую, поэтому к ней у нас особо ответственный интерес. В таких ситуациях важно не говорить, а привлекать людей, которые знают, что и как делать.

Фоторепортаж Олега Мальцева: