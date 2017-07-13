Детский благотворительный марафон подвел итоги

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ

Этой осенью Российскому детскому фонду исполняется 30 лет. А в следующем году такой же юбилей отметит и его чувашское отделение. За три десятка лет оно по праву завоевало доверие жителей республики, а его детище — марафон «Именем детства, во имя детства» — на протяжении 21 года остается самой крупной и популярной благотворительной акцией в республике.

«Во время первых марафонов мы собирали и продукты питания, и носки, и книги, потому что всего этого не хватало детям, живущим в детдомах и интернатах, — рассказал председатель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов. — Сейчас такие учреждения достаточно обеспечены государством. Многие детские дома закрываются, поскольку сирот все чаще берут в семьи. И все же остаются те, кому просто необходимы наши добрые дела. Это срочная помощь в лечении тяжелобольных детей, поддержка детского спорта и юных талантов из многодетных и малообеспеченных семей и многое другое».

9502000 рублей поступило в копилку марафона «Именем детства, во имя детства» в 2014 году. Это стало рекордной суммой за всю историю благотворительной акции

По словам организаторов, марафон не утратил своей популярности еще и потому, что накопленные в ходе акции средства, скажем, каким-то районом республики, стали направляться на поддержку детства внутри самого муниципалитета, что создает определенный стимул для людей. «Некоторые районы направляют часть средств на бесплатное питание для своих школьников из многодетных и малообеспеченных семей, другие строят детские городки и площадки, третьи оказывают адресную помощь погорельцам или целевую — на обустройство социальной гостиницы для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию», — объяснила заместитель председателя чувашского отделения детского фонда Елена Ярославцева.

Возможно, поэтому в марафоне более активно участвуют именно районы, нежели города. Если учитывать количество проживающего населения, на первом месте среди муниципалитетов, как и в прошлом году, оказался Порецкий район, где поступления в копилку марафона на одного жителя составили около 29 рублей. В пятерку лидеров вошли также Комсомольский, Ибресинский, Шемуршинский и Красноармейский районы.

— Наибольший вклад в копилку марафона внесли представители бюджетной сферы и в основном медики — сотрудники стоматологических поликлиник Чебоксар и Новочебоксарска, БСМП и других больниц республики. Крупный вклад сделали предприятия ООО «Хевел», «Чувашпотребсоюз» и ЗАО «Элита», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Солидную помощь оказали Администрация Главы Чувашской Республики, Госсовет ЧР, Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова и многие другие меценаты, — сообщил об итогах Юрий Кислов. — Общими силами было собрано 7657709 рублей, чуть больше, чем в прошлом году.

Однако меньше стало в списке дарителей представителей крупного бизнеса, которые раньше принимали довольно активное участие в марафоне. В региональном отделении фонда разводят руками, дескать, сказывается сложное экономическое положение, в любом случае благотворительность — дело добровольное, важна любая посильная помощь. Хотя большинство организаторов благотворительных акций в основном ориентируются на поддержку крупных организаций и предприятий, марафон «Именем детства, во имя детства» остается верен старой чувашской традиции ниме — помогать всем миром.

КСТАТИ

Идея создания благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» принадлежит видному общественному деятелю, журналисту, корреспонденту ИТАР-ТАСС Валентине Ивановой. Она ушла из жизни в 2015 году, а ее доброе дело до сих пор живет.

Фото Олега Мальцева: «Многое удалось сделать благодаря марафону, — рассказала директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Елена Шафейкина. — В частности, мы реализовали проект «Лекотека — территория игры», который получил поддержку на Всероссийском конкурсе социальных проектов имени Александра Починка в 2014 году. Большим приобретением стала для нас покупка уникальных нейроортопедических костюмов, после курсовых занятий в которых ребятишки с проблемами развития начинают говорить и ходить…»