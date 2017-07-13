Чебоксарский «Спартак» готовится к чемпионату мира

СТАДИОН, ГДЕ МЕЧТЫ СОСТЯЗАЮТСЯ…

Транспортная доступность стадионов, отсутствие пробок и спокойная обстановка для спортсменов, готовящихся к матчам, — вот основные критерии, по которым следующей весной будет отобрана 31 база для тренировок лучших футболистов планеты, что соберутся в России на чемпионат мира по футболу в 2018 году. В числе претендующих на статус тренировочной площадки мирового турнира — стадион «Спартак» в Чебоксарах.

По словам специалистов, у столицы Чувашии есть хорошие шансы на попадание в число основных тренировочных баз. Сейчас здесь идет подготовка к укладке газона, утрамбовывается один из нижних слоев футбольного поля. К финалу близится ремонт во внутренних помещениях стадиона, где уже готовы душевые и раздевалки для спортсменов.

На днях председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков побывали на строительстве объекта и обсудили ряд проблемных вопросов. Было отмечено, например, что на стадионе 7500 посадочных мест, но чуть более тысячи из них требуется капитальный ремонт. Не все в порядке с благоустройством прилегающей к стадиону территории и асфальтовым покрытием. Подрядчику предстоит исправлять недочеты.

По словам Алексея Ладыкова, реконструкция «Спартака» завершится в ноябре. «Чебоксары должны стать частью самого большого спортивного праздника планеты. Мы сделаем все, чтобы приезжающим спортсменам было комфортно и спокойно во время подготовки к матчам», — заверил Алексей Ладыков.