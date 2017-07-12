Чувашские поисковики прошлись по следам артиллерийских сражений

ЭХО ВОЙНЫ С «ОСТРОВА СМЕРТИ»

Уникальные находки военных лет, раскрывающие подробности трагического противостояния советских войск частям вермахта в районе внешних островов Финского залива, передали военно-историческому музею Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова члены поискового отряда «Георгиевская лента», вернувшиеся на днях из очередной экспедиции.

— Среди привезенных артефактов — противогаз, каска, гильзы, осколки снарядов зенитных орудий, герметичный тубус, в котором когда-то хранились снаряды, перевозившиеся по морю, — перечислил студент историко-географического факультета ЧГУ и руководитель экспедиционного отряда чувашского отделения Русского географического общества Дмитрий Алексеев, рассказавший корреспонденту «СЧ» о подробностях поездки.

Поисковые работы экспедиции Русского географического общества, собравшей волонтеров из 12 регионов России, велись на островах Гогланд и Большой Тютерс, которые являются своеобразным музеем под открытым небом. Здесь когда-то было собрано большое количество военной техники, брошенной фашистами осенью 1944 года. Большой Тютерс еще называли «островом смерти», поскольку его минные поля долгое время после войны не подвергались разминированию.

Большую часть военной техники в 2015 году перевезли на материк. Однако груды металла — осколки снарядов, обломки снаряжения, фрагменты орудий времен Великой Отечественной войны, до сих пор служат мрачной достопримечательностью островов с уникальной природой.

Наши ребята приняли участие не только в поисковых работах, но и в очистке заброшенных территорий от техногенного мусора. Кстати, вместе с коллегами из России работали экологи из Китая. Несмотря на затяжные дожди, добровольцы расчистили вырубленные в скалах вражеские бункеры, обнаружили три немецких зенитных орудия, фрагменты двух французских гаубиц времен Первой мировой войны. Но поисковики надеялись найти на островах не только военно-технические артефакты для своих музеев, но и захоронения советских воинов — участников десантных операций, по некоторым данным похороненных немецкими и финскими войсками.

Между прочим, по словам председателя совета регионального отделения поискового движения России Евгения Шумилова, среди бойцов, сражавшихся на острове Большой Тютерс, был и наш земляк. Как удалось выяснить поисковикам, в составе 1-го особого лыжного полка (полком командовал майор Василий Маргелов, будущий генерал и легендарный командующий Воздушно-десантными войсками СССР) Краснознаменного Балтийского флота в этих местах погиб командир отделения старший сержант Михаил Никитин из деревни Иваньково Ядринского района. К сожалению, в Книге Памяти Чувашской Республики его имя не увековечено. Могилы советских воинов пока не найдены, сообщили поисковики.

Фото Евгения Шумилова: Члены поискового отряда «Георгиевская лента» постоянно пополняют коллекцию экспонатов музея Великой Отечественной войны ЧГУ.