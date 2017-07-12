Ночной заплыв чуть не привел к трагедии

Чебоксарским спасателям пришлось оказать помощь молодому мужчине, решившему в понедельник ночью переплыть Волгу.

Мужчина начал заплыв от центрального пляжа и хотел было перебраться на левый берег, но сильным течением его стало сносить. К тому же 34-летний пловец замерз. К счастью, молодой человек подстраховался: надел спасательный жилет и взял в плавание телефон и фонарик. Почти в полночь он позвонил в службу спасения и на протяжении всего времени, что спасатели шли к нему на помощь, был на связи. Дежурная бригада спасателей в составе Дмитрия Белинского, Сергея Галкина и Марса Гайнуллова незамедлительно вышла на катере. Горе-пловца они обнаружили по сигналам от фонарика, которые тот подавал.

Дрожавшего от холода пловца доставили на берег. Там его напоили горячим чаем и закутали в теплые одеяла, а потом за ним приехал брат. Медицинская помощь ночному пловцу не потребовалась. Он поблагодарил спасателей за помощь.