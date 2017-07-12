Земельные участки — в личном кабинете

Чувашия может стать «пилотным» регионом в реализации проекта единой федеральной информационной системы о землях сельхозназначения. В ней для каждого субъекта и муниципалитета будет создан личный кабинет для заполнения информации по земельным участкам по данным Росреестра, Федеральной налоговой службы, Россельхозцентра, Россельхознадзора, Минприроды и Росстата.

Об этом вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов проинформировал руководителей муниципалитетов на совещании. Как отмечалось, в результате консолидации данных сложится информативная картина по каждому участку — его история, сведения о культурах сева, оценка себестоимости производства и так далее.

Заполнение данных будет проходить с 15 сентября по 15 декабря текущего года. Уже на этой неделе для агрономов и землеустроителей в Минсельхозе Чувашии начнутся обучающие семинары, сообщает пресс-служба министерства.