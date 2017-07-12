Роща рядом с ДК «Тракторостроителей» станет парком

Во вторник в роще рядом с ДК «Тракторостроителей» прошло рабочее совещание по ее благоустройству. Площадь леса на этой территории составляет почти 20 гектаров. В следующем году запланировано включение рощи в ФЦП «Создание комфортной городской среды» как парка, который будет создан по запросам жителей ближайших микрорайонов.

Глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев рассказал,что в роще сегодня скапливается много мусора. Председатели домовых комитетов, которые также участвовали в совещании, жаловались что часто на краю лесного массива проходят шумные пикники , где присутствует много нетрезвых людей. Так что перед администрацией довольно давно стоит вопрос облагораживания территории, и город наконец приступил к его решению.

В ближайший четверг общественности будут представлены эскизные проекты будущего парка с аллеями и фонтанами. На территории появится крытый каток, которого пока нет в микрорайоне. Главный архитектор города Вениамин Мамуткин рассказал, что проект уже несколько недель разрабатывает «Чувашгражданпроект».

Недавно там началась подготовка к строительству «Республиканской кадетской школы в г. Чебоксары Чувашской Республики». После строительства на трети территории высадят новые деревья и кустарники. В кадетской школе будут учиться 400 юных молодых людей, готовящихся к службе в Вооруженных Силах России. Курирует создание школы Министерство Обороны Российской Федерации.