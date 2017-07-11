В беличьей семье прибавление

А О ЗАПАСАХ НА ЗИМУ ПОЗАБОТЯТСЯ ГОРОЖАНЕ

В зооуголке Ельниковской рощи Новочебоксарска произошло радостное событие. У одной из белок, подаренных лесопарку Чебоксарской ГЭС, родились бельчата.

Как уже сообщала «СЧ», в мае этого года гидроэнергетики закупили в питомнике Казани 14 алтайских белок с густым мехом, длинным пушистым хвостом и яркими кисточками на ушах. По согласованию с Минприроды Чувашии 11 особей выпустили в естественную среду обитания на территории рощи, а трех зверьков передали в зооуголок. Одна из этих белок и принесла в конце июня потомство — четверых здоровых бельчат.

Сначала новорожденные крохи находились в домике вместе с мамой, которая кормила их молоком. Сейчас малыши подросли, перешли на самостоятельное питание и уже смелее бегают и лазают по вольеру. Осенью, когда бельчата достигнут четырехмесячного возраста и полностью окрепнут, их выпустят к собратьям на территорию рощи, сообщают в филиале ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», который вместе с юными экологами ведет учет пушистых красавиц.

Между тем горожане активно подкармливают шустрых зверьков здоровой пищей, а ГЭС закупила для белочек кедровые орехи и два мешка семечек.

Фото: Зоологи говорят, что при достаточном питании белки приносят за лето два-три выводка.