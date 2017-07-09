В Чебоксары приехали мировые гонщики

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ВПЕРВЫЕ ОСТАНОВИЛСЯ В СТОЛИЦЕ ЧУВАШИИ

В эту субботу Чувашия стала ареной мирового автоспорта. Через республику проходит первый этап международного ралли-рейда «Шелковый путь» — одного из крупнейших на планете состязаний автогонщиков. Вчера грузовики и внедорожники стартовали от стен Кремля в Москве, а уже сегодня мировых лидеров автоспорта приветствовали на Красной площади в Чебоксарах.

Но прежде чем гонщики смогли продефилировать по центру столицы Чувашии, именитые автоспортсмены подверглись первому серьезному испытанию. Участок сурового бездорожья на границе Нижегородской области и Ядринского района длиной 61 километр стал настоящей разведкой боем и для экипажей, и для «боевых» машин.

Первыми на старт спецучастка ушли действующие победители гонки Сириль Депре и Давид Кастера из французской команды Peugeot Sport. Живописные подъемы, грунтовые дороги по полям спорткары преодолели менее чем за полчаса, финишировав на 574-м километре автомагистрали М-7. Там, кстати, для всех поклонников гонок, были организованы специальные зрительские места. А затем участники ралли-марафона, помыв колеса, караваном двинулись в Чебоксары, где уже все было готово для приема гостей.

На «дефиле» в центре столицы экипажи стали прибывать ближе к четырем часам вечера. На площади перед Чувашским драматическим театром для гонщиков был организован специальный коридор. Команды из разных стран на самых невероятных автомобилях проносились по нему под бурные приветствия многочисленных зрителей, которых не напугал даже начавшийся было дождь. Самые громкие овации достались, конечно же, «звездам» ралли: голландцу Герарду де Рою, чеху Алешу Лопраису, пилоту из Нидерландов Мартену Ван Ден Брику, французам Сирилю Депре, Стефану Петеранселю и другим признанным мастерам ралли-рейдов. Их боевые машины проносились перед зрителями под рев моторов и в клубах выхлопных газов. С особым восторгом Чебоксары встречали легендарный экипаж «Синей Армады» — российскую команду «КАМАЗ-Мастерс». «Шелковый путь» гонщики будут преодолевать четырьмя экипажами. Пилот одной из них, Эдуард Николаев, спешившись, отметил, что первый участок трассы порадовал их отменной «грязью и черноземом».

В этом году, заметим, ралли-марафон заехал в Чебоксары впервые. Прошлым летом, например, лишь случайным зевакам удалось увидеть, как машины перегоняли из Москвы в Казань по дорогам Чувашии.

Однако на торжестве спортсмены были недолго. Сразу после торжественного проезда экипажи направились в сторону чебоксарского аэропорта. Там для участников ралли развернули бивуак.

В седьмом издании ралли-марафона «Шелковый путь» участвуют 90 экипажей из 35 стран мира. Эту гонку не так давно называли «Русский Дакар», что вполне понятно. Поля, степи, мелководные реки, пески, горные участки – всего этого будет на пути автогонщиков в избытке. Завершится многодневное путешествие 22 июля в китайском Сиане. Именно в этот день назовут имена сильнейших автогонщиков. Они станут обладателями статуэтки с изображением головы белого тигра – символа гонки.