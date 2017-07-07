Глава Чувашии поблагодарил самые крепкие и славные семейные пары республики

ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НЕ СЛОВОМ, А ПРИМЕРОМ

В Чувашской филармонии, где проходило официальное празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности, прически большинства женщин украшали венки из ромашек — цветка-символа этого праздника.

Этот добрый праздник уже становится в нашей стране традицией, перешагнув рамки православия, он нашел отклик в сердцах людей различных мировоззренческих взглядов. Это не удивительно, ведь какому нормальному человеку не дороги духовно-нравственные традиции и истинные семейные ценности.

…Четырех дочерей и двух сыновей вырастили Руфина и Геннадий Щербаковы из села Октябрьское Мариинско-Посадского района. Вырастить, впрочем, не столь сложно, как воспитать. Этим родителям удалось — все дети имеют хорошее образование, нашли любимую работу, свое потомство воспитывают тоже достойными людьми. А ведь мама дома не сидела — Руфина Тимофеевна более 40 лет посвятила благородному делу воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. А глава семьи Геннадий Васильевич с 1960 года работал на Чебоксарском заводе железобетонных изделий № 2 арматурщиком. Затем до ухода на заслуженный отдых — машинистом холодильных установок сначала на Чебоксарском гормолзаводе, затем — на Октябрьском сепараторном пункте. Однако, несмотря на усталость, на детей времени не жалели. Все сыграло свою роль — и личный трудовой пример, и искренняя родительская любовь. Вот уж точно эти люди достойны ордена «Родительская слава», которым наградил чету Президент России Владимир Путин.

Щербаковы и открыли, по сути, церемонию награждения супружеских пар Чувашии орденом «За любовь и верность», учрежденным в республике в 2010 году. Эту государственную награду получают супруги, состоящие в браке более 50 лет и воспитавшие детей — достойных граждан России. В этом году на сцену вышли 14 пар. Все прожили непростую жизнь. Как, например, Антонина и Владимир Талановы из Шумерли, которые вот уже полвека счастливы вместе. День, когда пошли в загс, им не забыть!

«Ну, дочка, всю жизнь ты счастливо и богато проживешь», — услышали молодожены тогда слова незнакомой старушки и лишь улыбнулись. Работать они только начинали. Как говорится, ни кола у них, ни двора, а родителям, простым рабочим, помочь-то было особо и нечем… Однако годы пролетели как один миг. «Даже вспомнить не могу случая, когда бы мы ругались. Да с Владимиром Ивановичем и ругаться невозможно, он же у меня золотой», — признается Антонина Ивановна. Вся трудовая жизнь главы семьи была связана со здравоохранением города, а у Антонины Ивановны — со сферой общественного питания. Крайняя занятость родителей никоим образом не сказалась на хорошем воспитании сына Андрея и дочери Ольги, которые уже подарили им внуков.

О разводах в таких семьях и речи нет. К слову, в своей приветственной речи руководитель региона Михаил Игнатьев констатировал, что Чувашия в Приволжском федеральном округе делит первое место с Мордовией по наименьшему количеству разводов. Жители нашей республики чтут семейные традиции и передают их из поколения в поколение, подчеркнул он. «Мы учим детей почтению и уважению к старшим, к браку и семье, всем людям, независимо от национальности и вероисповедания», — сказал Глава республики.

Более того, как отметил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, в Чувашии увеличивается количество браков, растет число многодетных семей. За год их стало больше на 2,5 процента, а по сравнению с 2011 годом — на 38 процентов.

На торжественной церемонии государственных наград удостоились также многодетные семьи священников и трудовые династии.

СПРАВКА «СЧ»

День любви, семьи и верности празднуется в России в честь святых Петра и Февронии. Как известно, ромашку в качестве символа этого дня предложила использовать жена Дмитрия Медведева — Светлана Медведева.

И это была удачная идея. Ромашка является символом России, это простой, незатейливый, но вместе с тем нежный и скромный цветок, из которого девушки плетут венки, а также гадают на суженого. Ромашка — очень родная, какая-то добрая, домашняя. Кроме того, белые, как снег, лепестки ромашки символизируют крепкую и чистую любовь.

Фото Олега Мальцева: Юрий и Алевтина Петровы из Козловского района пришли на награждение с детьми и внуками.

С НАГРАДОЙ!

Указом Главы Чувашии от 5 июля 2017 года за большие заслуги в укреплении института семьи награждены орденом «За любовь и верность» супруги:

Акуловский Юрий Александрович и Акуловская Нина Николаевна, г. Алатырь,

Вастулов Владимир Арсентьевич и Вастулова Олимпиада Александровна, г. Чебоксары,

Волков Викентий Михайлович и Волкова Клара Аркадьевна, Канашский район,

Гаврилов Николай Егорович и Гаврилова Федосия Александровна, Красноармейский район,

Губанов Михаил Иванович и Губанова Ольга Ивановна, Шумерлинский район,

Илларионов Меркурий Илларионович и Илларионова Юлия Герасимовна, Моргаушский район,

Кудашкин Михаил Иванович и Кудашкина Раиса Михайловна, Алатырский район,

Леонтьев Виталий Степанович и Леонтьева Александра Петровна, Батыревский район,

Марков Анатолий Семенович и Маркова Нина Петровна, Цивильский район,

Михайловский Михаил Алексеевич и Михайловская Алевтина Андреевна, г. Чебоксары,

Петров Максим Петрович и Петрова Луиза Егоровна, Красноармейский район,

Петров Юрий Александрович и Петрова Алевтина Ивановна, Козловский район,

Потрикеев Николай Кононович и Тихонова Дина Ивановна, Аликовский район,

Савруков Анатолий Александрович и Саврукова Людмила Алексеевна, Урмарский район,

Таланов Владимир Иванович и Таланова Антонина Ивановна, г. Шумерля,

Федоров Василий Федорович и Федорова Людмила Николаевна, Мариинско-Посадский район,

Фомин Федор Николаевич и Фомина Алимпия Алексеевна, Яльчикский район.