Для работников Чебоксарского агрегатного завода введут дополнительный троллейбусный маршрут

Чебоксарское троллейбусное управление введет дополнительный маршрут для работников Чебоксарского агрегатного завода, работающих в вечернюю смену. Об этом шла речь на совещании в Минэкономразвития Чувашии.

С 1 июля троллейбусное управление сокращает время работы троллейбусов в городе до 23.00. Руководство агрегатного обеспокоено тем, что это может дестабилизировать работу предприятия, работающего в три смены. Вторая заканчивается как раз в 23.00 – люди не смогут уехать домой. Поэтому исполнительный директор завода Евгений Рыбаков предложил сохранить существующее движение троллейбусных маршрутов, либо пустить через остановку «Агрегатный завод» с 22.30 до 23.30 маршрутные такси. Тогда на совещании решили установить дополнительный маршрут в удобное для агрегатного завода время, сообщили в пресс-службе министерства.