С наградой!

Указом Главы Чувашии от 27 июня 2017 года награждены: медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Шадриков Василий Яковлевич — сопредседатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики; Почетной грамотой Чувашской Республики Михайлова Нина Александровна — председатель Мариинско-Посадского отделения Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики, Федоров Юрий Егорович — председатель Цивильского отделения Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.