С наградой!

Автор: Советская Чувашия access_time1 день назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 27 июня 2017 года награждены: медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Шадриков Василий Яковлевич — сопредседатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики; Почетной грамотой Чувашской Республики Михайлова Нина Александровна — председатель Мариинско-Посадского отделения Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики, Федоров Юрий Егорович — председатель Цивильского отделения Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.

Опубликовано: 30 июня 2017

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