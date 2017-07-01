Бивуак на «Шелковом пути»

НЕ ТОЛЬКО ШОУ, НО И РАБОЧИЕ БУДНИ

Через Чебоксары международное авторалли «Шелковый путь» проходит не впервые. Но впервые участники ралли разобьют бивуак и переночуют в столице республики. Событие это для Чебоксар отнюдь не рядовое, ведь предстоит принять четыреста машин и полторы тысячи человек.

Среди них не только экипажи гонщиков, но и многочисленный технический персонал, а также представители нескольких десятков ТВ-каналов и онлайн-платформ. Шоу будет транслироваться на весь мир, так что город, пусть и мельком, увидят и в Европе, и в Америке, и в Азии, и в Австралии.

Решить вопросы размещения участников авторалли в Чебоксарах приехал руководитель бивуачной группы Михаил Трофимов. Встреча с главой администрации города Алексеем Ладыковым прошла на территории Чебоксарского аэроклуба. Именно здесь устроятся на ночлег сотни машин и их экипажи. Но помимо того, что будет предоставлена площадка для отдыха, городская администрация помогает решить и другие насущные проблемы: протянуть интернет-кабели для трансляции, организовать помывку машин, устроить беспрепятственный проезд по дорогам, накормить участников ралли и многое другое.

— Мы довольны тем, как нам помогают решить вопросы, связанные с организацией бивуака в Чебоксарах, — подвел итоги встречи Михаил Трофимов. — Никаких неудобств, связанных с тем, что ралли пройдет через ваш город, быть не должно.

Пояснил он и почему впервые участники «Шелкового пути» остановятся в Чебоксарах.

— По нормативам каждые семьсот километров пути должна быть стоянка. И поскольку на этот раз мы идем через Казань, то оказалось, что удобнее всего гонщикам отдохнуть в Чебоксарах.

— Такое мероприятие в столице Чувашии проходит впервые, — напомнил глава городской администрации Алексей Ладыков, — приедут гости из разных стран мира. И мы должны достойно принять их, накормить, устроить на ночлег, чтобы они увезли с собой приятные воспоминания.

Также он заверил, что дороги в связи с прибытием гостей перекрывать не будут. Сами экипажи старательно соблюдают правила дорожного движения, ведь в противном случае их наказывают штрафными минутами.

Желающих увидеть участников авторалли приглашают 8 июля на Красную площадь с 16 до 20 часов, но на территорию Чебоксарского аэроклуба путь зевакам будет закрыт. Это рабочая площадка, где готовят машины к дальнейшему пробегу, а не место для шоу.

Фото vestikavkaza.ru: Авторалли, как всегда, стартует с Красной площади в Москве.