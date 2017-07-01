«Достояние Республики»: лучшие из лучших

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА ЗАДАЛА ТОН МЕРОПРИЯТИЯМ В ЧЕСТЬ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ

Раз в год накануне любимого праздника народов Чувашии происходит особенное событие — презентация уникального издания об истории и современности, людях и традициях республики.

Специальный выпуск делового журнала «Моя Империя» «Достояние Республики. Летопись. Часть 3» вот уже в третий раз объединил представителей власти и бизнеса, инженерного и спортивного сообществ, творческой интеллигенции — людей, неравнодушных к судьбе чувашской земли и ее наследию.

Традиционно это мероприятие открывает программу гигантского количества событий, приуроченных ко Дню республики. 22 июня гостиничный комплекс, располагающийся на месте древнего Чебоксарского кремля, радушно принял почти сотню гостей презентации, часть из которых теперь официально признана «Достоянием Республики». В этом году почетное звание, учрежденное ИД «Наследие», было присвоено шестью членами редакторского совета во главе с его председателем Героем России, почетным гражданином Чувашии и города Чебоксары Николаем Гавриловым.

Дмитрий Новак

В НОМИНАЦИИ «ПЕРСОНА»:

гендиректору ЗАО «Промэнерго» Анатолию Иванову;

главному конструктору ОАО «ВНИИР-Прогресс» Евгению Сагарадзе;

основателю ЗАО «Элита» Вере Морозовой;

директору Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Николаю Паштаеву;

председателю НТС ООО «Релематика» Юрию Лямецу;

основателю ХК «Сокол» (Новочебоксарск) Владимиру Лащенову;

советнику полпреда Чувашской Республики при Президенте России Анатолию Григорьеву;

советнику главы Батыревского района по физкультуре и спорту Алексею Краснову.

В НОМИНАЦИИ «КОМПАНИЯ»:

АО «Газета «Советская Чувашия» в лице гендиректора — главного редактора Владимира Васильева;

филиалу ВГТРК «ГТРК «Чувашия» в лице директора Екатерины Канюка;

ООО «Инфолинк» в лице его директора Владимира Сивова.

По итогам кропотливой совместной работы над третьей частью летописи о Чувашии 24 компании были отмечены дипломами участников-создателей проекта.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Николай Гаврилов, председатель редакторского совета, Герой России:

— Вот уже третий год «Достояние Республики» открывает Чувашию тысячам читателей, каждому из которых по силам быть достоянием республики, а республике — достоянием мировой цивилизации.

Михаил Ефремов, член редакторского совета, заслуженный артист РФ, потомок чувашского просветителя И.Я. Яковлева:

— Тот, кто читает «Достояние Республики», и есть достояние. А если стал таковым, держи эту планку.

Сергей Суслин, главный редактор «Достояния Республики»:

— Благодарю всех создателей этого уникального издания. Вместе мы отлично поработали. Уже начата подготовка следующей части летописи, которая выйдет в свет 22 июня 2018 года.

Фото Андрея Добрынкина

Партнером проекта выступило ЗАО «Промэнерго».

Электронная версия журнала на d-r.su

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