Республиканская выставка-демонстрация «День поля-2017» проходит в Цивильске

СМОТР ЛУЧШЕЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Традиционная республиканская выставка-демонстрация «День поля-2017» проходит сегодня в Цивильске на базе ФГБНУ «Чувашский НИИСХ».

В ней участвуют более 20 поставщиков сельскохозяйственной техники, семян и посадочного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений из шести регионов России. Демонстрируется свыше 100 единиц современных машин и оборудования и лучшие энерго- и ресурсосберегающие технологии. При этом образцы тракторов, комбайнов и кормоуборочной техники показываются в работе по технологическим циклам. В программе выставки также показ в работе беспилотных летательных аппаратов для контроля сельскохозяйственных полевых работ и мониторинга посевов.

Гостям и участникам предоставлена возможность ознакомиться с технологиями возделывания и перспективными сортами сельскохозяйственных культур, эффективными средствами защиты растений и минеральными удобрениями.

В работе выставки участвуют премьер-министр Иван Моторин и вице-премьер, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.