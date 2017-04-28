Должны переехать вовремя

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход строительства жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

Сейчас в столице республики возводится пять таких многоквартирных домов. Многоэтажки для «аварийщиков» появятся на улицах Парижской Коммуны, Богдана Хмельницкого, Магницкого, Ленинского комсомола, в микрорайоне «Соляное». На их строительство выделено более 1 миллиарда рублей.

Строительство домов ведется по плану, однако сроки поджимают. Уже в сентябре жители ветхих домов должны справить новоселье в новеньких высотках. Если в микрорайоне «Соляное» дом поднят уже почти под крышу, то на улице Парижской Коммуны еще не вбито ни одной сваи. «До ввода домов в эксплуатацию осталось всего четыре месяца. За такие сроки в городе уже давно не строили. Мы рассчитываем, что застройщики при своевременном финансировании уложатся в отведенное время и мы расселим людей», — прокомментировал Алексей Ладыков.

Еще одним объектом, на котором побывала рабочая группа, стал строящийся садик на 240 детей по улице Розы Люксембург. По контракту он должен быть сдан уже 1 июня этого года.

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