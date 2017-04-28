Кордодром оставят в покое?

Администрация Новочебоксарска заявила ходатайство в Первый арбитражный апелляционный суд об отзыве апелляционной жалобы, ранее поданной на решение Арбитражного суда Чувашии, где фигурирует городской кордодром.

О том, что суд принял это ходатайство к рассмотрению, сообщается в картотеке арбитражных дел. Напомним, в январе этого года Арбитражный суд республики отказал администрации города в иске о признании не заключенными соглашений от 2012 и 2014 годов о размещении кордодрома для развития авиамодельного спорта, детского технического творчества, проведения тренировочных полетов кордовых авиамоделей и соревнований на территории земельного участка ДЮСШ № 1 в Новочебоксарске. В марте администрация, настойчиво добивавшаяся переноса кордодрома в другое место, подала на это решение апелляционную жалобу, а в апреле, как видим, решила отказаться от нее.

Обозреватель «Советской Чувашии» обратился в администрацию Новочебоксарска с просьбой подтвердить или опровергнуть отзыв апелляционной жалобы. Но там отказались давать комментарии по телефону (всего-то и нужно было сказать «да» или «нет») и вежливо рекомендовали сделать официальный запрос…

Ирина Беликова, специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», сообщила: «Чебоксарская ГЭС, вложившая в строительство кордодрома немалые средства, удовлетворена тем, что суд принял ходатайство администрации Новочебоксарска об отказе от апелляционной жалобы. Надеемся, что на заседании по иску к НКТВ (администрация города судится и с местным телевидением. — Авт.), если оно состоится, также будет принято справедливое решение в пользу журналистов, которые встали на защиту детей и строителей кордодрома».