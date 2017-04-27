Мамам и малышам не хватает тепла

«Мы, конечно, слышали, что отопление и горячую воду из-за испытаний тепловых сетей на Чебоксарской ТЭЦ-2 отключат на три дня, но никак не ожидали, что без тепла и горячей воды оставят такой социально важный объект, как роддом. У меня вчера внук родился, и как теперь молодые мамы должны ухаживать за детьми?!» – позвонил в редакцию возмущенный читатель.

За комментариями мы обратились в Городскую клиническую больницу № 1, в чьем ведении находится указанный читателем перинатальный центр. Здесь нам сообщили, что об отключении горячей воды и теплоснабжения в роддоме было известно заранее, оповещены все структурные подразделения. На время отключения отопления роженицам и матерям с детьми выдали дополнительные одеяла. Для нужд молодых мам, ухаживающих за младенцами, специально нагревают воду в титанах. В санитарной комнате установлен проточный нагреватель.

Как сообщили в Минздраве республики, температура воздуха в палатах перинатального центра ГКБ № 1 сейчас составляет +26 – +28 градусов, что, по словам неонатологов, является абсолютной нормой для палат пребывания новорожденных детей. А самые маленькие пациенты находятся в теплых кювезах.

Но на всякий случай некоторые мамы все же просят родных принести дополнительную одежду, а для ухода за грудничками им сейчас не помешают подгузники и влажные салфетки.

Призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и в филиале «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс, который проводит испытания тепловых сетей Новоюжного и Центрального районов Чебоксар. Ведь эта процедура необходима, чтобы выявить и устранить возможные неполадки в системе, а значит, поможет качественной подготовке теплосетевого хозяйства к следующему отопительному сезону и надежному теплоснабжению потребителей. Уже завтра тепло должно вернуться в роддом.

КСТАТИ

По всем вопросам пациенты перинатального центра Городской клинической больницы № 1 могут обращаться к дежурным администраторам на посты и по телефонам: 8(8352) 23-48-41, 23-48-43.