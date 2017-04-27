Благодарность за спасение кошек

15 бездомных кошек обнаружили в апреле запертыми в шахте мусоропровода одного из чебоксарских домов. Узнав о беде, волонтеры общественной организации «Усатые-полосатые» сразу же обратились к местному участковому полиции.

По словам защитников животных, сотрудник отдела полиции № 4 УМВД России по Чебоксарам майор Эдуард Мышов отнесся к проблеме с пониманием и предпринял все необходимое для вызволения мурок. «Приятно осознавать, что в чувашской полиции служат неравнодушные и отзывчивые люди, готовые в любой момент прийти на помощь, с какой бы проблемой к ним ни обратились граждане», – отметили общественники в своем благодарственном письме, присланном на имя министра МВД по Чувашии.

Оказалось, кошек таким образом «приютила» одна дама, неравнодушная к хвостатым бродяжкам. Но почему оставила животных под замком в шахте мусоропровода, пока выясняется. Истощенных и измученных голодом кошек пришлось срочно лечить. К сожалению, одного котика не удалось спасти.

Как сообщила корреспонденту «СЧ» президент организации, куратор клиники «Неотложка» Евгения Ефремова, некоторых кошек лечили антибиотиками, другим ставили капельницы, все животные прошли процедуру стерилизации. Трое котиков уже устроены в добрые руки, остальные пока находятся в передержке и ждут своих хозяев, как, например, рыже-белый кот по кличке Желток, который временно проживает у Евгении. Первое время при любом движении он прятался под диван, а теперь играет и скачет, правда к людям все еще относится с недоверием.

Фото: Когда Желток после заточения попал в руки волонтеров, был весь в ссадинах и колтунах, а теперь стал красавцем.