Троллейбусы будут с выручкой

ЕСЛИ «ПОДВИНУТЬ» МАРШРУТКИ

В администрации Чебоксар обсудили меры по выходу из кризисной ситуации МУП «Чебоксарское троллейбусное управление».

На общегородской планерке директор этого предприятия Александр Каныгин отметил, что за первый квартал нынешнего года выручка МУП составила 190 млн. рублей при затратах в 240 млн. рублей.

Один из факторов, повлиявших на нынешнее состояние предприятия, — значительное удорожание электроэнергии. А расходы на нее в структуре затрат составляют порядка 25 процентов. В итоге сумма задолженности на текущий период перед энергосбытовой компанией составляет 120 млн. рублей. Кроме того, снижается пассажиропоток.

Уже принятые меры впервые за долгое время привели к увеличению выручки троллейбусного предприятия, но этого недостаточно для решения существующей проблемы, считает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Надо вырабатывать эффективные пути выхода из критической ситуации совместно с уполномоченными структурами. Да и на самом предприятии еще не все сделано по оптимизации его деятельности.

По мнению руководства МУП «ЧТУ», одной из возможных мер поддержки муниципального перевозчика может стать введение троллейбусных рейсов в районы «Садовый» и «Новый город». Понятно, что это предполагает одновременное сокращение коммерческих маршрутов, у которых заканчиваются договоры на осуществление пассажирских перевозок.

Глава администрации поручил начальнику Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Герману Александрову вместе с депутатами, лидерами общественного мнения и жителями города обсудить этот вопрос.

«В мае заканчивается срок действия договоров с перевозчиками по ряду маршрутов — 60, 60к, 48, 49, 51, 56, 59, — сообщил Алексей Ладыков. — Сегодня нам нужно понимать: сможет ли троллейбусное управление обеспечить перевозку пассажиров с учетом сокращения автобусов малой вместимости на указанных маршрутах». Ряд маршруток межмуниципального сообщения фактически основную часть времени работает на городских маршрутах, и тут тоже надо наводить порядок.

На совещании зашла речь об оптимизации действующей маршрутно-транспортной сети Чебоксар. Кстати, эксперты уже провели полный анализ системы пассажирских перевозок города и подготовили предложения. Напомним: по результатам открытого конкурса исполнителем исследовательской работы был определен Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития транспортной инфраструктуры (г. Санкт-Петербург).

Фото Максима Васильева: По данным администрации Чебоксар, за первый квартал 2017 года троллейбусами перевезено 13817 тыс. человек, а за аналогичный период прошлого года – 15085 тыс. человек.