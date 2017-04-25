Старания патриотов оценили

Музей мужества и боевой славы Новочебоксарского химико-механического техникума занял 1-е место в окружном проекте «Победа». Итоги его были подведены на заседании комиссии под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина.

Музей техникума состоит из залов боевой и воинской славы, фотогалереи боевой техники и краеведческого отдела. Среди экспонатов есть солдатское обмундирование, оружие и мины, печка-буржуйка, парашют и даже макет землянки. Музейный комплекс украшает имитация Вечного огня.

В учебном заведении проходят встречи с ветеранами войны и тыла и представителями общественных организаций, при музее действует поисковый отряд «Пламенные сердца».

Церемония награждения победителей и призеров конкурса «Победа» пройдет в Казани 28-29 апреля 2017 года. Лучшим вручат памятные знаки, сертификаты на оборудование для их учреждений и на поездку в города-герои Москва, Брест, Волгоград.