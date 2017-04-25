25 апреля в Чебоксарах пройдет уникальное мероприятие — Ярмарка кадастровых инженеров для всех владельцев недвижимости.

Его участникам расскажут, как можно найти кадастрового инженера с помощью Интернета, где хранятся сведения о том, насколько качественно они выполняют свою работу. Что делать, если кадастровый инженер не спешит ее выполнять или допустил ошибку при межевании земельного участка. На встрече также расскажут, как нужно заключать договоры с кадастровыми инженерами, какой объем работы они должны выполнить и сколько стоят кадастровые работы.

В качестве экспертов выступят представители Управления Росреестра по Чувашии, регионального филиала кадастровой палаты, представители трех СРО кадастровых инженеров и МФЦ.

Как отмечает помощник руководителя управления Росреестра Марина Иванова, очень часто граждане просто не знают, к кому обратиться по поводу межевания земли или изготовления технического плана квартиры. «Мы решили собрать в одном месте заказчиков и исполнителей работ. Чтобы граждане познакомились с представителями различных саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, сравнили их расценки, их условия и смогли в случае необходимости обратиться к ним за выполнением кадастровых работ. И, что очень важно, в этот день мы объясним, в каких случаях нужно проводить межевание, а где эти работы не требуются, чем чревато отсутствие границ земельных участков, а также подскажем, как самостоятельно определить, что выбранный кадастровый инженер — это хороший специалист», — поделилась планами Марина Борисовна.

Мероприятие пройдет в здании МФЦ (улица Ленинградская, дом 36) в конференц-зале (цокольный этаж). Начало в 18.00. Вход свободный.