От щебня до разметки

ДОРОЖКИ МЕНЯЮТ ОДЕЖКИ

Как только чуть потеплеет, горячо станет и на дорогах. В столице республики приступят к следующему этапу ямочного ремонта — укладке «горячего» асфальта.

Как известно, способ ремонта дорог зависит от времени года и температуры. Если на улице ниже нуля, то аварийные участки покрывают так называемым литым асфальтом. «СЧ» уже рассказывала, какими темпами осенью и зимой велась работа на городских трассах. С ноября прошлого года и за весь долгий зимний сезон дорожные бригады отремонтировали в Чебоксарах более 12 тыс. кв. метров с применением литого асфальта.

Начиная с весенних дней дорожники переходят на ремонт дорог другими способами — «горячий» асфальт и метод пневмонабрызга. Известны и первые адреса, где будут класть «горячий» асфальт: Эгерский бульвар, Гаражный проезд, улицы Тукташа, И. Франко, Текстильщиков, З. Яковлевой. Как докладывают предприятия, техника в полной готовности. За зиму асфальтоукладчики, катки, фрезы были отремонтированы и проверены. Что же касается «боевого состава», то на латание ям и выбоин будет направлено шесть бригад: четыре занимаются фрезерованием и две укладывают асфальт.

А вот на Московском проспекте и улице Дзержинского ямочный ремонт продолжат проводить методом пневмонабрызга. Как объяснили в пресс-службе управления ЖКХ и благоустройства, используя пневмонабрызг, можно обойтись без таких этапов, как фрезерование, обрубка выбоин и применение катка. Ручного труда меньше — эффективность больше. Ремонтный материал — а это смесь щебня и эмульсии — может вноситься на влажную поверхность и не требует последующего уплотнения. К тому же не нужно ждать, когда материал «схватится» с дорожным покрытием. Как только бригада покинет место работы, движение транспорта продолжится.

По весне требуется обновить и дорожную разметку, которая поистерлась за зиму. Начнут эти работы с центральных улиц столицы республики: проспекта Ленина, улицы К. Маркса, Президентского бульвара и других. Заодно в городе ремонтируют и красят остановочные павильоны и ограждения. По поручению главы администрации города Алексея Ладыкова основные работы по благоустройству необходимо завершить к 1 мая.

Фото cap.ru: В середине апреля дорожные рабочие приступили к подготовке поверхности для укладки асфальта на дороги по улицам И. Франко и Текстильщиков.