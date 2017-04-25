«Георгиевская ленточка» объединит миллионы

В понедельник в Чувашии, как и по всей стране, началась масштабная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

До 9 мая волонтеры будут раздавать всем желающим в учебных заведениях, на предприятиях и на улицах в городах и селах республики символическую ленточку в цветах дыма и пламени, а также памятку об истории символа и о том, как правильно его носить.

Один из организаторов акции в Чувашии — региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Как рассказал Эльдар Черкесов, начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар, первыми подключились к акции в вузах и техникумах города. В первый же день в студенческой среде разошлось около пяти тысяч ленточек, еще около двух тысяч ленточек распространили представители советов работающей молодежи на предприятиях города.

Активно поддержали акцию в районах республики. В Алатырском районе, например, георгиевские ленточки вчера прикрепили на одежду сотрудники районной администрации, а школьники-волонтеры Ахматовской средней школы утром, до начала школьных занятий, раздавали ленточки прохожим. В Канаше георгиевские ленточки можно было получить у входа в городской парк культуры.

Напомним, впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России весной 2005 года. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.